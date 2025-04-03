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Chery Fiyat Listesi Nisan 2025: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar

Chery Fiyat Listesi Nisan 2025: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Chery otomobil
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.04.2025 - 11:10

Her ay başında otomobillerin fiyat listelerinde güncelleme yapılıyor. Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler, bu listeleri yakından takip ediyor. Çin menşeli Chery'nin fiyat listeleri de en çok araştırılan modeller arasında. Türkiye pazarına giriş yapan Chery, ülkemizde en çok tercih edilen SUV modellerinden biri oldu. Chery Nisan ayı güncel fiyat listeleri de resmi internet sitesinde yayınlandı.

Peki, Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modelleri ne kadar?

İşte, Chery Nisan güncel fiyat listesi.

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Chery Fiyat Listesi Nisan

Chery Fiyat Listesi Nisan

Çin menşeli Chery, ülkemizde SUV segmentinde en çok satan araçlardan biri oldu. Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan Chery'nin fiyat listeleri de merakla takip ediliyor. Chery, internet sitesi üzerinden Nisan ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini yayınladı.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Chery Omoda 5 Pro Nisan fiyat listesi

Chery Omoda 5 Pro Nisan fiyat listesi

  • Intelligent 1.999.000 TL

  • Exceptional 2.149.000 TL

Chery Tiggo 7 Pro Max Nisan fiyat listesi

Chery Tiggo 7 Pro Max Nisan fiyat listesi

  • Intelligent 2.059.000 TL

  • Exceptional 2.199.000 TL

Chery Tiggo 8 Pro Max Nisan fiyat listesi

Chery Tiggo 8 Pro Max Nisan fiyat listesi

  • Intelligent 2.249.000 TL

  • Exceptional 2.449.000 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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