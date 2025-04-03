Her ay başında otomobillerin fiyat listelerinde güncelleme yapılıyor. Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler, bu listeleri yakından takip ediyor. Çin menşeli Chery'nin fiyat listeleri de en çok araştırılan modeller arasında. Türkiye pazarına giriş yapan Chery, ülkemizde en çok tercih edilen SUV modellerinden biri oldu. Chery Nisan ayı güncel fiyat listeleri de resmi internet sitesinde yayınlandı.

Peki, Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modelleri ne kadar?

İşte, Chery Nisan güncel fiyat listesi.

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