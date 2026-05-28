Bayramda Tatile Gitmek mi, Aileyi Ziyaret Etmek mi? Sosyal Medya İkiye Bölündü!

Lila Ceylan
28.05.2026 - 18:51
Bayramda aile ziyareti mi daha önemli, yoksa tatili değerlendirmek mi? X’te viral olan paylaşım yıllardır süren tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Bayramlar yıllardır sadece tatlıların, kalabalık sofraların ve uzun aile ziyaretlerinin değil; aynı zamanda küçük ama hararetli tartışmaların da merkezi olmaya devam ediyor.

Özellikle bayram tatillerinin 9 güne kadar uzadığı dönemlerde sosyal medyada en sık karşı karşıya gelen iki taraf ise değişmiyor: “Bayram aileyle geçirilir” diyenler ve bu uzun tatilleri dinlenmek, kaçamak yapmak ya da yeni yerler görmek için değerlendirmeyi tercih edenler…

Bir taraf için bayram; anne babanın kapısını çalmak, kalabalık sofralarda buluşmak, çocukluğa dönen o nostaljik hissi yeniden yaşamak anlamına geliyor. Özellikle ailesinden uzakta yaşayan birçok kişi için bayramlar, yıl içinde bir araya gelmenin belki de en kıymetli bahanesi olarak görülüyor. “Bugünler bir daha gelmez” düşüncesiyle hareket edenler, aile büyükleri hayattayken geçirilen zamanın yerinin hiçbir tatille doldurulamayacağını savunuyor.

Diğer tarafta ise bayram tatillerini yılın en büyük nefes alma fırsatı olarak görenler var. Yoğun iş temposu, şehir hayatının yorgunluğu ve uzun süreli izin bulmanın zorluğu nedeniyle birçok kişi bayramları seyahat planları için değerlendirmeyi tercih ediyor. Üstelik evlendikten sonra iki aile arasında denge kurmaya çalışanlar ya da kendi küçük ailesiyle vakit geçirmek isteyenler için de tatil fikri oldukça anlaşılır bulunuyor. Kısacası her iki tarafın da kendince haklı gerekçeleri var.

Tam da bu yüzden “Bayramda aile ziyareti mi, tatil mi?” tartışması yıllardır sosyal medyanın en bitmeyen meselelerinden biri olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde X’te bir kullanıcının yaptığı paylaşım da konuyu yeniden alevlendirdi. Babasının bayramlarda tüm ailesini yanında görmek istemesinden bahseden kullanıcı, abisinin bu yıl ilk kez tatile gitmesi sonrası hissettiklerini anlattı. Kısa sürede viral olan paylaşım, binlerce kişiyi kendi ailesini, geçmiş bayramlarını ve tercihlerini sorgulamaya itti.

Tartışmayı fitilleyen tweet bu oldu👇

Yorumlar peş peşe geldi...

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
