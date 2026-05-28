Seda Sayan’ın Son Hali Olay Oldu: “Yıkamazlar Beni” Klibinde Yüzündeki Değişim Dikkat Çekti!

Sahne kostümlerinden açıklamalarına, estetik dokunuşlarından sosyal medya paylaşımlarına kadar attığı her adımla olay yaratmayı başaran Seda Sayan, adeta kendi popüler kültür evrenini kurmuş durumda. Özellikle yüzüne yaptırdığı işlemler ve genç görünümüyle yıllardır sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sayan, “kraliçelik” unvanını da hiç kimseye kaptırmamaya kararlı görünüyor.

Her dönem gündemde kalmayı başaran Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde de “Yıkamazlar Beni” isimli yeni şarkısıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Günümüz müzik trendlerine ayak uydurarak genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Tekir’le düet yapan Seda Sayan’ın bu hamlesi ilk etapta sosyal medyada biraz şaşkınlık yaratmıştı. Ancak şarkının enerjisi, nakaratı ve klip havası kısa sürede dillere pelesenk olacağının sinyallerini vermeye başladı. Özellikle sosyal medya kullanıcıları şarkının nakaratını videolarda kullanmaya başlarken, “Yıkamazlar Beni” kısa sürede viral olma yoluna girdi.