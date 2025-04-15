Savcı Esra Geri Döndü: Behzat Ç. Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı
2010-2013 yılları arasında Star TV ekranlarında bir fenomene dönüşen Behzat Ç., 2019’da BluTV’de yeniden hayat bulmuş, ardından bir kez daha final yapmıştı. Ancak hikâye burada bitmedi; 2022’de Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi adıyla yola devam eden dizi, 3. sezonuyla yeniden gündemde.
Max platformu, Behzat Ç'nin yeni sezon fragmanını sonunda yayınladı.
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BluTV, bugün (15 Nisan) Max oldu ve yeni platformun şerefine merakla beklenen dizilerin yeni sezon fragmanları geldi.
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Savcı Esra geri döndü!
İşte Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi yeni sezon fragmanı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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