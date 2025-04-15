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Savcı Esra Geri Döndü: Behzat Ç. Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı

Savcı Esra Geri Döndü: Behzat Ç. Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı

Behzat Ç
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.04.2025 - 15:31

2010-2013 yılları arasında Star TV ekranlarında bir fenomene dönüşen Behzat Ç., 2019’da BluTV’de yeniden hayat bulmuş, ardından bir kez daha final yapmıştı. Ancak hikâye burada bitmedi; 2022’de Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi adıyla yola devam eden dizi, 3. sezonuyla yeniden gündemde. 

Max platformu, Behzat Ç'nin yeni sezon fragmanını sonunda yayınladı.

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BluTV, bugün (15 Nisan) Max oldu ve yeni platformun şerefine merakla beklenen dizilerin yeni sezon fragmanları geldi.

BluTV, bugün (15 Nisan) Max oldu ve yeni platformun şerefine merakla beklenen dizilerin yeni sezon fragmanları geldi.

Savcı Esra'nın geri dönüşünün sinyallerinin verildiği Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, tanıtım fragmanı yayınlanan yapımlar arasında yer aldı.

Max Türkiye resmi X hesabında yayınlanan tanıtım fragmanında 3. sezonun epey heyecanlı geçeceğine dair ipuçları yer alırken en dikkat çeken sahne elbette Behzat ve Esra yüzleşmesi oldu.

Savcı Esra geri döndü!

Savcı Esra geri döndü!

Canan Ergüder'in canlandırdığı Savcı Esra karakterinin geri dönüp Behzat komiserle yüzleştiği sahne fragmanın son saniyelerinde verilirken Esra'nın alnına silah dayayan Behzat amirin 'Bir insan bir sırrı bu kadar uzun süre taşıyamaz' repliği, Savcı Esra'nın yıllar boyunca saklandığının sinyallerini verdi.

İşte Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi yeni sezon fragmanı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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