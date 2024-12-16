Kendine Söylediğin Yalanı Açıklıyoruz!
Kendine Söylediğin Yalanı Açıklıyoruz!
Hepimiz zaman zaman kendimizi korumak, motive etmek ya da gerçeği ertelemek için küçük yalanlar söyleriz. Ama bu yalanlar bazen zihnimizde kök salıp bizi etkiler ve fark etmeden hayatımıza yön vermeye başlar. Peki sen kendine hangi yalanı söylüyorsun? Belki de çoktan alışkanlık haline gelmiş bu yalanı tanımıyor olabilirsin. Bu test, senin iç dünyana kısa bir yolculuk yapmanı sağlayacak. Soruları cevapla ve kendine söylediğin en büyük yalanı keşfet! Hazırsan dürüstlüğünle yüzleşme vakti geldi. 🎭
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1. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğü seni ne kadar etkiler?
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2. Zorlandığın bir işin içinde nasıl bir tavır sergilersin?
3. Kendini nasıl tanımlarsın?
4. Hangi tür insanları kendine yakın hissedersin?
5. Hayatındaki bir hatayı kabullenmen ne kadar sürer?
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6. Seni en çok mutlu eden başarı ne olabilir?
7. Sorunlar karşısında ne yaparsın?
8. Yeni bir başlangıç yapma konusunda nasıl hissedersin?
9. İnsanlara güvenin ne seviyede?
10. Bir şeye tamamen konsantre olman ne kadar sürer?
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