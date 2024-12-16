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Kendine Söylediğin Yalanı Açıklıyoruz!

Kendine Söylediğin Yalanı Açıklıyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 12:01

Hepimiz zaman zaman kendimizi korumak, motive etmek ya da gerçeği ertelemek için küçük yalanlar söyleriz. Ama bu yalanlar bazen zihnimizde kök salıp bizi etkiler ve fark etmeden hayatımıza yön vermeye başlar. Peki sen kendine hangi yalanı söylüyorsun? Belki de çoktan alışkanlık haline gelmiş bu yalanı tanımıyor olabilirsin. Bu test, senin iç dünyana kısa bir yolculuk yapmanı sağlayacak. Soruları cevapla ve kendine söylediğin en büyük yalanı keşfet! Hazırsan dürüstlüğünle yüzleşme vakti geldi. 🎭

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1. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğü seni ne kadar etkiler?

2. Zorlandığın bir işin içinde nasıl bir tavır sergilersin?

3. Kendini nasıl tanımlarsın?

4. Hangi tür insanları kendine yakın hissedersin?

5. Hayatındaki bir hatayı kabullenmen ne kadar sürer?

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6. Seni en çok mutlu eden başarı ne olabilir?

7. Sorunlar karşısında ne yaparsın?

8. Yeni bir başlangıç yapma konusunda nasıl hissedersin?

9. İnsanlara güvenin ne seviyede?

10. Bir şeye tamamen konsantre olman ne kadar sürer?

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Her şey kontrolüm altında

Senin sıkça kendine tekrarladığın yalan, her şeyin kontrolünün altında olduğu düşüncesi. Hayatta ne kadar planlı olursan ol, bazı şeylerin kontrol edilemez olduğunu kabullenmek zor olabilir. Dışarıdan güçlü ve kararlı biri gibi görünmek için bu yanılsamaya sığınıyor olabilirsin. Bu düşünce seni bazı anlarda cesaretlendirse de, içten içe yoruyor. Kontrolü kaybettiğini hissettiğinde karamsarlığa düşebilir ve kendini başarısız hissedebilirsin. Oysa ki bazen akışa bırakmak ve değişime açık olmak gerçek güçtür. Unutma, hayatın asıl güzelliği sürprizlerde ve bilinmeyende gizlidir. Kendine daha fazla özgürlük tanıdığında çok daha hafif hissedeceksin!

Ben iyiyim, sorun yok

Sıkça tekrarladığın yalan, kendine ve başkalarına 'Ben iyiyim, sorun yok' demek. Bu cümleyi söylerken bir duvar örüyor ve kırılganlığını gizliyorsun. İnsanları üzmemek ya da güçlü görünmek adına duygularını bastırmayı tercih ediyorsun. Ancak bu bastırılmış duygular birikerek seni içten içe yorabilir. Belki de birine 'Yardımına ihtiyacım var' demekten çekinmemelisin. Duygularını paylaşmak seni zayıf değil, insan yapar. Yeni yılda kendine izin ver. Duygularını paylaş, gerekirse destek al. Bunun, gerçek bir iyilik haline kavuşmak için bir adım olduğunu fark edeceksin.

Zamanla her şey düzelir

Kendine söylediğin yalan, sorunlarını zamanın çözebileceği düşüncesi. Bu inanç bazen sana sabır ve umut verse de, harekete geçmeyi ertelemeni de sağlıyor. Bazı sorunlar sadece bekleyerek düzelmez; onların üzerine gitmen gerekir. Belki de hayatında değiştirmek istediğin şeylerin listesi giderek uzuyor, ama bu listeye bakmak seni yoruyor. Bunun yerine, küçük adımlarla başlamayı denemelisin. Harekete geçtiğinde, aslında düşündüğünden çok daha güçlü olduğunu fark edeceksin. Unutma, zamanı doğru kullanırsan senin lehine işler. Pasif bir bekleyiş yerine cesaretle ilerle, bu yıl senin için büyük dönüşümlerin başlangıcı olabilir.

Başka çarem yok

Sıkça kendine söylediğin yalan, içinde bulunduğun duruma mahkum olduğun fikri. Hayatında yaptığın seçimlerin ya da seni kuşatan koşulların değişmez olduğuna inanıyor olabilirsin. Ancak bu inanç seni sıkışmış hissettirebilir. Bu düşünce, kendi potansiyelini görmene engel olabilir. Belki de harekete geçmeye korktuğun ya da gücüne inanmadığın için bu yalana tutunuyorsun. Ancak her zaman bir çıkış yolu, her zaman bir çözüm vardır. Sadece bunu görebilmek için cesaretle aramaya başlamalısın. 2025, kendine inanmaya başlaman için harika bir yıl olabilir. Hayatına dair değişimi başlatacak gücün ve cesaretin sandığından çok daha fazla. Kendini keşfet ve sınırlı inançlarını geride bırak!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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