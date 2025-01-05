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Ezel Fanlarına Özel Bilgi Testi!

Ezel Fanlarına Özel Bilgi Testi!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
05.01.2025 - 10:02

Efsane dizimiz Ezel hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Karakterler, olaylar, unutulmaz replikler... Tüm bunları hatırlıyor musun? Kendini test et ve diziye olan hakimiyetini göster!

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1. Kolay bir soruyla başlayalım. Ezel’in gerçek adı nedir?

1. Kolay bir soruyla başlayalım. Ezel’in gerçek adı nedir?

2. Kumarhane soygununda cinayeti işleyen kimdir?

3. Ramiz Dayı İstanbul'a gelmeden önce nerede yaşıyordu?

3. Ramiz Dayı İstanbul'a gelmeden önce nerede yaşıyordu?

4. Eyşan Ömer'e neden ihanet etti?

5. Peki, Ezel dizide hangisiyle sevgili olmamıştır?

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6. Cengiz Can'ın kendi çocuğu olmadığını nasıl öğrenmiştir?

6. Cengiz Can'ın kendi çocuğu olmadığını nasıl öğrenmiştir?

7. Azad Karaeski kimdir?

8. Eren'i kim öldürmüştür?

8. Eren'i kim öldürmüştür?

9. Ezel, Ömer olduğunu annesinden sonra kime söylemiştir?

10. Son soru biraz üzücü, Bahar'ı kim öldürdü?

10. Son soru biraz üzücü, Bahar'ı kim öldürdü?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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