Ezel Fanlarına Özel Bilgi Testi!
Ezel Fanlarına Özel Bilgi Testi!
Efsane dizimiz Ezel hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Karakterler, olaylar, unutulmaz replikler... Tüm bunları hatırlıyor musun? Kendini test et ve diziye olan hakimiyetini göster!
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1. Kolay bir soruyla başlayalım. Ezel’in gerçek adı nedir?
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2. Kumarhane soygununda cinayeti işleyen kimdir?
3. Ramiz Dayı İstanbul'a gelmeden önce nerede yaşıyordu?
4. Eyşan Ömer'e neden ihanet etti?
5. Peki, Ezel dizide hangisiyle sevgili olmamıştır?
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6. Cengiz Can'ın kendi çocuğu olmadığını nasıl öğrenmiştir?
7. Azad Karaeski kimdir?
8. Eren'i kim öldürmüştür?
9. Ezel, Ömer olduğunu annesinden sonra kime söylemiştir?
10. Son soru biraz üzücü, Bahar'ı kim öldürdü?
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