Popüler Kültüre Ne Kadar Hakimsin?

Popüler kültür, hayatımızın bir parçası! Dizilerden filmlere, müzikten kitaplara kadar günlük hayatta karşılaştığımız her şeyi kapsıyor. Kendine güveniyor ve “Bu konuda iyiyim!” diyorsan, seni bu testte sınamaya davet ediyoruz. Kolaydan zora doğru ilerleyen 15 soru seni bekliyor. Hadi bakalım, popüler kültür bilginde ne kadar iyisin? 😊