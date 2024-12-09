Popüler Kültüre Ne Kadar Hakimsin?
Popüler Kültüre Ne Kadar Hakimsin?
Popüler kültür, hayatımızın bir parçası! Dizilerden filmlere, müzikten kitaplara kadar günlük hayatta karşılaştığımız her şeyi kapsıyor. Kendine güveniyor ve “Bu konuda iyiyim!” diyorsan, seni bu testte sınamaya davet ediyoruz. Kolaydan zora doğru ilerleyen 15 soru seni bekliyor. Hadi bakalım, popüler kültür bilginde ne kadar iyisin? 😊
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1. Harry Potter serisinin yazarı kimdir?
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2. “Friends” dizisinde kahve içtikleri mekanın adı nedir?
3. “Breaking Bad” dizisinde Walter White’ın takma adı nedir?
4. “Bohemian Rhapsody” şarkısı hangi efsanevi grup tarafından söylenmiştir?
5. Marvel Sinematik Evreni’nde, Thor’un çekicinin adı nedir?
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6. “The Hunger Games” serisinde baş karakterin adı nedir?
7. Leonardo DiCaprio’nun Oscar kazandığı film hangisidir?
8. “Game of Thrones” dizisinde “Demir Taht” hangi aile tarafından yapılmıştır?
9. “Matrix” filminde kullanılan ünlü haplar hangi renklerdedir?
10. 2020 Oscar Ödülleri’nde En İyi Film ödülünü kazanan film hangisidir?
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11. Instagram, hangi yılda kuruldu?
12. YouTube’un en çok aboneye sahip bireysel içerik üreticisi kimdir? (2023 itibarıyla)
13. “Pokemon” oyunlarında, Ash Ketchum’un en sadık Pokemon’u kimdir?
14. Hangi sosyal medya platformu 2020 yılında ABD’de yasaklanma tartışmalarıyla gündeme gelmiştir?
15. Dünyada en çok konuşulan dil hangisidir?
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