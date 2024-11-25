Gerçek Fenerbahçeli misiniz? Bu Testte Kanıtlayın!

Fenerbahçelilik damarlarında mı akıyor, yoksa bir iki bilgiyle mi yetiniyorsun? Fenerbahçe'nin tarihi başarılarından, efsane isimlerine kadar her detayı hatırlıyor musun? İşte şimdi gerçek bir Fenerbahçeli olup olmadığını öğrenme zamanı! 10 soruluk bu testte, efsanelerden tarihe, unutulmaz maçlardan önemli detaylara kadar her şey var. Hadi, formayı giy ve başla!

Hazırsaaaan!