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Gerçek Fenerbahçeli misiniz? Bu Testte Kanıtlayın!

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Gerçek Fenerbahçeli misiniz? Bu Testte Kanıtlayın!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 12:01 Son Güncelleme: 25.11.2024 - 12:58

Fenerbahçelilik damarlarında mı akıyor, yoksa bir iki bilgiyle mi yetiniyorsun? Fenerbahçe'nin tarihi başarılarından, efsane isimlerine kadar her detayı hatırlıyor musun? İşte şimdi gerçek bir Fenerbahçeli olup olmadığını öğrenme zamanı! 10 soruluk bu testte, efsanelerden tarihe, unutulmaz maçlardan önemli detaylara kadar her şey var. Hadi, formayı giy ve başla!

Hazırsaaaan!

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1. Fenerbahçe'nin "3 Büyükler" arasında en fazla şampiyon olduğu spor dalı nedir?

1. Fenerbahçe'nin "3 Büyükler" arasında en fazla şampiyon olduğu spor dalı nedir?

2. Fenerbahçe hangi yılda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline çıkmıştır?

2. Fenerbahçe hangi yılda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline çıkmıştır?

3. Alex de Souza'nın Fenerbahçe formasıyla attığı toplam gol sayısı kaçtır?

3. Alex de Souza'nın Fenerbahçe formasıyla attığı toplam gol sayısı kaçtır?

4. Fenerbahçe'nin ilk başkanı kimdir?

4. Fenerbahçe'nin ilk başkanı kimdir?

5. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği maç hangi yılda oynanmıştır?

5. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği maç hangi yılda oynanmıştır?
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6. Can Bartu, hangi sporda Fenerbahçe forması giymiştir?

6. Can Bartu, hangi sporda Fenerbahçe forması giymiştir?

7. Fenerbahçe, UEFA yarı finalinde kime elenmiştir?

7. Fenerbahçe, UEFA yarı finalinde kime elenmiştir?

8. Fenerbahçe tarihinde en uzun başkanlık yapan kimdir?

8. Fenerbahçe tarihinde en uzun başkanlık yapan kimdir?

9. Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi kimdir?

9. Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi kimdir?

10. Seyircisiz oynama cezası aldıktan sonra 50bin kadın taraftarla tribünleri dolduran Fenerbahçe, maçı hangi takımla oynamıştır?

10. Seyircisiz oynama cezası aldıktan sonra 50bin kadın taraftarla tribünleri dolduran Fenerbahçe, maçı hangi takımla oynamıştır?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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