Sen Kazanan mısın Kaybeden mi?

Senin için kazanan ya da kaybeden olmak o kadar da önemli değil. Hayatın sunduğu deneyimleri toplamak, her andan bir şeyler öğrenmek senin için çok daha değerli. Başarıya ulaşmak güzel bir şey ama bu süreçte yaşananlar, kazandıkların ya da kaybettiklerin, seni asıl mutlu eden unsurlar. Esnek ve adapte olabilen yapın sayesinde, her durumdan kendine bir şeyler katmayı başarıyorsun. Seninle vakit geçirmek, insanlara farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Her anı dolu dolu yaşayan, risk almaktan korkmayan ve hayatı bir macera olarak gören birisin. Senin için hayatın kendisi en büyük kazanç. Deneyimlerin ve öğrendiklerinle dolu dolu bir yaşam sürüyorsun ve bu sayede çevrendeki insanlara da ilham oluyorsun.