Sen Kazanan mısın Kaybeden mi?
Sen Kazanan mısın Kaybeden mi?
Hayatta bazı insanlar her durumda kazanan olurken, bazıları sürekli kaybetmiş gibi hisseder. Başarıya ulaşmanın yolu bazen azim ve kararlılık, bazen de çevik düşünmekten geçer. Senin için hangisi geçerli? Her durumda kazananlardan mısın yoksa talihsizlikler mi seni buluyor?
Hadi, sonucu öğrenmek için teste başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Hayatında büyük bir hedef belirlediğinde nasıl hareket edersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. İş yerinde önemli bir projeye başlamak üzeresin. İlk adımın ne olur?
3. Bir tartışmada ne yaparsın?
4. Yarışmalarda ya da rekabet içeren durumlarda nasıl hissedersin?
5. Hayatta büyük bir hata yaptığında nasıl davranırsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Seni en çok motive eden şey nedir?
7. Hayatında beklenmedik bir engel çıktığında ne yaparsın?
8. Kendini nasıl tanımlarsın?
9. Başarı senin için ne anlama gelir?
10. Başarıya giden yolun en önemli anahtarı sence nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen gerçek bir kazanansın!
Başarıyı arayan insansın!
Bazen kaybetmek de kazanmaktır!
En büyük kazanç deneyim!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın