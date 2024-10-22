Reenkarnasyon Öncesi Kişiliğini Ortaya Çıkarıyoruz!
Reenkarnasyon Öncesi Kişiliğini Ortaya Çıkarıyoruz!
Reenkarnasyon, birçok kültür ve inanç sisteminde ruhun bir bedenden diğerine geçişine inanılan bir kavramdır. Peki, sen bu hayata gelmeden önce kimdin? Hangi kişilik özelliklerine sahiptin, hangi değerlerle yaşıyordun?
Haydi öğrenelim!
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1. Bir macera dolu hayat mı yoksa huzurlu bir yaşam mı?
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2. İnsanlarla olan ilişkilerin nasıldı?
3. Bir sorunu nasıl çözersin?
4. Önceliklerin neydi?
5. Bir hedefin olduğunda nasıl davranırsın?
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6. Hayatının en büyük amacı neydi?
7. İnsanlar seni nasıl tanımlardı?
8. Bir düşmanla karşılaştığında nasıl tepki verirdin?
9. En çok hangi değere inanırdın?
10. Zor bir durumda kaldığında ne yapardın?
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Geçmiş hayatında bir savaşçıydın!
Geçmiş hayatında bir bilgeydin!
Geçmiş hayatında bir koruyucuydun!
Geçmiş hayatında bir kaşiftin!
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