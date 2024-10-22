Reenkarnasyon Öncesi Kişiliğini Ortaya Çıkarıyoruz!

Geçmiş hayatında yardımsever, merhametli ve koruyucu biriydin. İnsanlara yardım etmek, onların hayatlarına dokunmak senin için en büyük mutluluk kaynağıydı. Ailen ve sevdiklerin için her türlü fedakarlığı yapabilecek biriydin. Adalet ve iyilik senin için en önemli değerlerdi. Muhtemelen bir kahraman, lider ya da şifacı olarak yaşamış olabilirsin.