İnsanları Anlayabiliyor musun?
İnsanları Anlayabiliyor musun?
Anlayışlı olmak, hayatta karşımıza çıkan insanlarla kurduğumuz ilişkilerde en önemli özelliklerden biri. Empati yapabilme, karşımızdakini anlamaya çalışma ve sabırlı olmak gibi özellikler, hayatımızda hem dostlukları hem de ilişkileri güçlendirir. Peki, sen ne kadar anlayışlısın?
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1. Bir arkadaşın sana bir derdini anlatırken nasıl tepki verirsin?
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2. İnsanların yaptığı hatalara nasıl yaklaşırsın?
3. Bir iş yerinde beklenmedik bir sorun çıktığında ne yaparsın?
4. Bir arkadaşın seninle aynı fikirde olmadığında ne yaparsın?
5. Trafikte birisi sana yol vermediğinde nasıl hissedersin?
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6. Bir arkadaşın geç kaldığında ne yaparsın?
7. Birisi sana bir iyilik yaptığında nasıl karşılık verirsin?
8. Bir arkadaşın önemli bir kararı yanlış verdiğini düşünüyorsun. Ne yaparsın?
9. Bir tartışmada haklı olduğunu düşündüğün halde karşındaki seni anlamadığında ne yaparsın?
10. İlişkilerde karşı tarafın hislerine ne kadar önem verirsin?
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Empati ve sabır dolu
Sabırlı ve kendi sınırlarını koruyan birisin!
Anlamak isterken kendi düşüncelerini unutmayan birisin!
Anlamaktan çok kendine odaklısın!
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