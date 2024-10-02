Sosyal Anksiyeten Ne Seviyede?

Sosyal anksiyete senin için oldukça zorlayıcı bir konu. Sosyal ortamlarda bulunmak, yabancılarla konuşmak, topluluk önünde konuşma yapmak gibi durumlar senin için büyük bir stres kaynağı. Hatta bu durum, bazen günlük yaşamını etkileyip, seni sosyal ilişkilerden uzaklaştırıyor olabilir.

Sosyal anksiyete, yardım alındığında çözülebilecek bir sorundur. Kendi sınırlarını zorlamadan, profesyonel destek almayı ve adım adım bu korkuların üstesinden gelmeyi düşünebilirsin. Unutma, yalnız değilsin ve bu durumu değiştirmek senin elinde!