Sosyal Anksiyeten Ne Seviyede?
Sosyal Anksiyeten Ne Seviyede?
Sosyal ortamlarda bulunmak bazı insanlar için oldukça keyif verici olabilirken, bazıları için ise stres ve kaygı kaynağı olabilir. Sen sosyal ortamlarda kendini nasıl hissediyorsun? Kalabalık bir mekana girdiğinde rahat mısın yoksa huzursuz mu oluyorsun? Bu test, sosyal anksiyete seviyeni ölçmeye yardımcı olacak. Vereceğin cevaplarla, sosyal ortamlardaki davranışlarının altında yatan kaygı düzeyini keşfedebilirsin. Haydi, şimdi sosyal anksiyete seviyeni öğren!
Unutmayın bu test yalnızca eğlence amaçlıdır!
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1. Bir grup insanın önünde konuşma yapman gerektiğinde nasıl hissedersin?
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2. Yeni bir ortama girdiğinde insanlarla tanışmak konusunda ne kadar rahatsın?
3. Bir restoranda yalnız başına oturduğunda ne hissedersin?
4. Kalabalık bir ortamda etrafındaki insanlarla sohbet etmeye nasıl yaklaşırsın?
5. Partiler ve sosyal etkinlikler hakkında ne düşünüyorsun?
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6. Bir topluluk önünde hata yaptığında nasıl tepki verirsin?
7. Yabancı birisi sana sokakta bir şey sorsa ne hissedersin?
8. Sosyal medyada paylaşımlar yaparken ne kadar rahatsın?
9. Toplu taşıma araçlarında yanında oturan biriyle konuşmak zorunda kalsan ne yaparsın?
10. Birine hayır demen gerektiğinde nasıl hissedersin?
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Yok denilecek kadar az!
Sosyal anksiyete düzeyin yönetilebilir!
Yüksek!
Çok yüksek!
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