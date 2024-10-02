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Sosyal Anksiyeten Ne Seviyede?

Sosyal Anksiyeten Ne Seviyede?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 13:01

Sosyal ortamlarda bulunmak bazı insanlar için oldukça keyif verici olabilirken, bazıları için ise stres ve kaygı kaynağı olabilir. Sen sosyal ortamlarda kendini nasıl hissediyorsun? Kalabalık bir mekana girdiğinde rahat mısın yoksa huzursuz mu oluyorsun? Bu test, sosyal anksiyete seviyeni ölçmeye yardımcı olacak. Vereceğin cevaplarla, sosyal ortamlardaki davranışlarının altında yatan kaygı düzeyini keşfedebilirsin. Haydi, şimdi sosyal anksiyete seviyeni öğren!

Unutmayın bu test yalnızca eğlence amaçlıdır!

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1. Bir grup insanın önünde konuşma yapman gerektiğinde nasıl hissedersin?

2. Yeni bir ortama girdiğinde insanlarla tanışmak konusunda ne kadar rahatsın?

3. Bir restoranda yalnız başına oturduğunda ne hissedersin?

4. Kalabalık bir ortamda etrafındaki insanlarla sohbet etmeye nasıl yaklaşırsın?

5. Partiler ve sosyal etkinlikler hakkında ne düşünüyorsun?

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6. Bir topluluk önünde hata yaptığında nasıl tepki verirsin?

7. Yabancı birisi sana sokakta bir şey sorsa ne hissedersin?

8. Sosyal medyada paylaşımlar yaparken ne kadar rahatsın?

9. Toplu taşıma araçlarında yanında oturan biriyle konuşmak zorunda kalsan ne yaparsın?

10. Birine hayır demen gerektiğinde nasıl hissedersin?

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Yok denilecek kadar az!

Tebrikler! Sosyal ortamlarda kendini oldukça rahat ve özgüvenli hissediyorsun. Kalabalıklar, yeni insanlar veya toplum önünde konuşmalar seni strese sokmuyor. Sosyal ilişkilerde doğal bir şekilde hareket ediyor ve zorlanmıyorsun. Bu özgüvenli duruşun, insanlarla kurduğun ilişkilerde de başarılı olmanı sağlıyor. Senin için sosyal anksiyete, gündeminde olmayan bir konu! Ancak, bu rahat tavır bazen başkaları için fazla umursamaz ya da mesafeli görünebilir. İnsanların sınırlarını ve duygularını göz önünde bulundurarak, dengeyi korumaya çalışmak da önemlidir.

Sosyal anksiyete düzeyin yönetilebilir!

Sosyal ortamlarda zaman zaman heyecan ve endişe hissetsen de, bu durumun üstesinden gelmeyi başarıyorsun. Yeni insanlarla tanışmak ya da topluluk önünde konuşmak seni biraz zorlasa da, genellikle bu kaygını kontrol edebiliyorsun. Belki de belirli sosyal durumlarda biraz daha pratik yaparak bu küçük engelleri aşabilirsin. Sosyal ilişkilerini güçlendirmek ve kendini daha rahat hissetmek için kendine güvenmeye devam etmelisin. Unutma, zamanla bu kaygılar tamamen ortadan kalkabilir ve daha sosyal bir insan haline gelebilirsin.

Yüksek!

Sosyal durumlar seni ciddi anlamda geriyor. Kalabalıklar, yeni insanlar ve topluluk önünde konuşma gibi durumlar seni çok zorlayan konular. Bu nedenle sosyal ortamlardan kaçınmak isteyebilirsin. Sosyal anksiyeten, günlük yaşamını etkileyebilir ve seni bazı fırsatlardan mahrum bırakabilir. Korkularının farkında olman iyi bir başlangıç. Belki de küçük adımlarla sosyal ortamlarda daha rahat olmayı deneyebilirsin. Kendini zorlamadan ama yavaş yavaş bu kaygıların üzerine gitmek, sosyal becerilerini geliştirmeni sağlayabilir.

Çok yüksek!

Sosyal anksiyete senin için oldukça zorlayıcı bir konu. Sosyal ortamlarda bulunmak, yabancılarla konuşmak, topluluk önünde konuşma yapmak gibi durumlar senin için büyük bir stres kaynağı. Hatta bu durum, bazen günlük yaşamını etkileyip, seni sosyal ilişkilerden uzaklaştırıyor olabilir.

Sosyal anksiyete, yardım alındığında çözülebilecek bir sorundur. Kendi sınırlarını zorlamadan, profesyonel destek almayı ve adım adım bu korkuların üstesinden gelmeyi düşünebilirsin. Unutma, yalnız değilsin ve bu durumu değiştirmek senin elinde!

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