Sen Ne Kadar Kötü Birisin?
Sen Ne Kadar Kötü Birisin?
Hepimizde biraz iyilik ve biraz da kötülük var. Ancak bazen davranışlarımız, düşüncelerimiz ve tavırlarımız dışarıdan nasıl göründüğümüzü belirler. Peki, sen ne kadar 'kötü' birisin? Belki de düşündüğün kadar kötü biri değilsin ya da aslında fark ettiğinden daha sinsisin! Sonuçlar seni şaşırtabilir!
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1. Başkalarının sırrını öğrendiğinde ne yaparsın?
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2. Bir tartışmada nasıl tepki verirsin?
3. Biri hata yaptığında nasıl tepki verirsin?
4. Bir arkadaşın senden ödünç para istedi, ne yaparsın?
5. Yanlış bir şey yaptığında kendini nasıl hissedersin?
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6. Senden hoşlanmadığını bildiğin biriyle karşılaştığında ne yaparsın?
7. Bir arkadaşın zor durumda, ona nasıl yaklaşırsın?
8. Kötü biri olduğunu hissettiğinde ne düşünürsün?
9. Bir yerde kuyruk varken ne yaparsın?
10. Biri seni kışkırtırsa nasıl tepki verirsin?
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Senin içindeki kötülük kıvılcımı çok büyük!
Biraz kötüsün ama dengelisin!
İçindeki kötülük oldukça az!
Senin içinde kötülük yok!
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