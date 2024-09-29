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Sen Ne Kadar Kötü Birisin?

Sen Ne Kadar Kötü Birisin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 13:01

Hepimizde biraz iyilik ve biraz da kötülük var. Ancak bazen davranışlarımız, düşüncelerimiz ve tavırlarımız dışarıdan nasıl göründüğümüzü belirler. Peki, sen ne kadar 'kötü' birisin? Belki de düşündüğün kadar kötü biri değilsin ya da aslında fark ettiğinden daha sinsisin! Sonuçlar seni şaşırtabilir!

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1. Başkalarının sırrını öğrendiğinde ne yaparsın?

2. Bir tartışmada nasıl tepki verirsin?

3. Biri hata yaptığında nasıl tepki verirsin?

4. Bir arkadaşın senden ödünç para istedi, ne yaparsın?

5. Yanlış bir şey yaptığında kendini nasıl hissedersin?

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6. Senden hoşlanmadığını bildiğin biriyle karşılaştığında ne yaparsın?

7. Bir arkadaşın zor durumda, ona nasıl yaklaşırsın?

8. Kötü biri olduğunu hissettiğinde ne düşünürsün?

9. Bir yerde kuyruk varken ne yaparsın?

10. Biri seni kışkırtırsa nasıl tepki verirsin?

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Senin içindeki kötülük kıvılcımı çok büyük!

İçinde oldukça derin bir kötülük barındırıyorsun ve bunu gizlemekten pek hoşlanmıyorsun. İnsanları manipüle etmek, kışkırtmak ya da kötü duruma düşürmek senin için eğlenceli ve tatmin edici olabilir. Bu senin yaşam tarzının bir parçası haline gelmiş. Ancak, etrafındaki insanlara zarar verebileceğini ve bu durumun kalıcı etkiler yaratabileceğini unutmaman gerekiyor. Herkese karşı kötü niyetli olmak seni yalnız bırakabilir ve en yakınındakilerin bile senden uzaklaşmasına neden olabilir. Hayatta kötülükten ziyade, başkalarına yardım etmek ve pozitif bir etki bırakmak da seni mutlu edebilir. Biraz empati ve vicdanla yaklaşmak, seni daha huzurlu biri yapabilir. Kötü olmak yerine, iyiliği tercih etmeyi deneyebilirsin.

Biraz kötüsün ama dengelisin!

İçinde kötülük var, ama bu senin hayatındaki her alana yayılmamış. Zaman zaman insanlara karşı acımasız olabiliyorsun, özellikle seni sinirlendirdiklerinde ya da incittiklerinde. Ancak genel anlamda kontrollü ve vicdanlısın. Kötü davranışlarını fark ettiğinde bunları düzeltmeye çalışıyorsun. Bu denge, seni diğerlerinden farklı kılıyor. Hem insanlara zarar vermeden yaşayabiliyor, hem de gerektiğinde sert olabiliyorsun. Belki de içindeki kötülüğü kontrol altında tutmayı başardığın için hayatındaki ilişkiler dengeli ve sağlıklı. Kötülük ve iyilik arasında bir yerde duruyorsun ve bu senin için iyi bir denge oluşturuyor.

İçindeki kötülük oldukça az!

İçinde kötülük barındırsan bile bunu çok nadir açığa çıkarıyorsun. Çoğu zaman sakin, anlayışlı ve hoşgörülüsün. Başkalarına zarar vermekten kaçınıyor ve insanları incitmemeye çalışıyorsun. Ancak, seni zorlayan durumlar olduğunda ya da haksızlığa uğradığını düşündüğünde içindeki küçük kötülük kıvılcımları alevlenebiliyor. Yine de bu hisler senin karakterine hakim değil. Genel anlamda empati kurabilen, yardımsever ve vicdanlı birisin. Hayatta kötülüğün seni ele geçirmesine izin vermemek konusunda başarılısın. Kendini daha da geliştirebilir ve tamamen iyi biri olma yolunda ilerleyebilirsin.

Senin içinde kötülük yok!

İçinde neredeyse hiç kötülük yok! Her zaman iyi niyetli, vicdanlı ve başkalarına karşı şefkatli davranıyorsun. İnsanların sorunlarına empatiyle yaklaşıyor, onların iyiliği için çaba harcıyorsun. Kötü düşünceler neredeyse aklından bile geçmiyor ve kimseye zarar vermek istemiyorsun. Çoğu zaman kendini başkalarının yerine koyarak, onların ne hissettiğini anlamaya çalışıyorsun. Bu da seni etrafındaki insanlar arasında sevilen ve değer gören biri yapıyor. İyi niyetin bazen kullanılabilir, bu yüzden dikkatli olmalı ve kendini koruma konusunda da becerilerini geliştirmelisin. Ama unutma, senin gibi iyilik dolu biri dünyaya çok şey katabilir!

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