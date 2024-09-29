Sen Ne Kadar Kötü Birisin?

İçinde oldukça derin bir kötülük barındırıyorsun ve bunu gizlemekten pek hoşlanmıyorsun. İnsanları manipüle etmek, kışkırtmak ya da kötü duruma düşürmek senin için eğlenceli ve tatmin edici olabilir. Bu senin yaşam tarzının bir parçası haline gelmiş. Ancak, etrafındaki insanlara zarar verebileceğini ve bu durumun kalıcı etkiler yaratabileceğini unutmaman gerekiyor. Herkese karşı kötü niyetli olmak seni yalnız bırakabilir ve en yakınındakilerin bile senden uzaklaşmasına neden olabilir. Hayatta kötülükten ziyade, başkalarına yardım etmek ve pozitif bir etki bırakmak da seni mutlu edebilir. Biraz empati ve vicdanla yaklaşmak, seni daha huzurlu biri yapabilir. Kötü olmak yerine, iyiliği tercih etmeyi deneyebilirsin.