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Psikolojik Bozukluk Testi: Ne Kadar Normalsin?

Psikolojik Bozukluk Testi: Ne Kadar Normalsin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 11:01

Günlük yaşamda hepimiz zaman zaman kaygı, stres, mutsuzluk ya da saplantılı düşüncelerle karşı karşıya kalırız. Ancak bu duyguların hangi düzeyde olduğu, ruh sağlığımızın genel seyrini belirler. Bazı insanlar bu dalgalanmaları doğal bir süreç olarak kabul ederken, bazılarımız için bu zorluklar günlük yaşamın işleyişini etkileyebilir. Peki, sen psikolojik olarak ne kadar normalsin?

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1. Kendini genellikle nasıl hissedersin?

2. Gün içinde sık sık yaşadığın düşünceler hangisidir?

3. Bir sorunla karşılaştığında nasıl tepki verirsin?

4. Uyku düzenin nasıldır?

5. Sosyal ortamlarda nasıl hissedersin?

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6. Günlük aktivitelerine odaklanabiliyor musun?

7. Gelecekle ilgili endişelerin var mı?

8. Başarı ve başarısızlık seni nasıl etkiler?

9. Hayata karşı genel tutumun nedir?

10. Fiziksel belirtiler yaşar mısın (kalp çarpıntısı, baş ağrısı gibi)?

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Anksiyete Kraliçesi/Kralı

Günlük yaşamın seni fazlasıyla zorladığını söylemek yanlış olmaz. Sürekli bir kaygı hali içinde olman, hayatın normal akışında yer almanı engelliyor olabilir. Uykusuzluk, sürekli dönen düşünceler ve sosyal ortamlarda rahatsız hissetmek gibi belirtiler senin hayatını oldukça zorlaştırıyor olabilir. Bu durum, mental sağlığının bir profesyonel tarafından ele alınması gerektiğinin bir işareti olabilir. Destek almak, zihnini sakinleştirmenin ilk adımı olabilir. Kendini sürekli 'ya bir şey ters giderse' düşüncesine kaptırman, ilerlemeni yavaşlatıyor olabilir. Ancak bu, zamanla aşılabilir bir durum. Doğru adımlarla kaygılarını yönetmeyi öğrenebilir ve daha dengeli bir hayata adım atabilirsin. Rahatlamak ve hayatın tadını çıkarabilmek için kendine biraz daha özen göstermelisin.

Orta seviyede anksiyete/depresyon

Zaman zaman kendini mutsuz ya da kaygılı hissetsen de, genelde durumlarla başa çıkabilen bir yapıya sahipsin. Bazı günler senin için diğerlerinden daha zor olabilir, ancak çoğunlukla hayatın kontrolünü elinde tutmayı başarıyorsun. Zihinsel ve duygusal sağlığın konusunda bir denge yakalamaya çalışıyorsun, ama bazı dönemlerde yardıma ihtiyaç duyabilirsin. Bu tür dalgalanmalar normaldir, ancak kendini uzun süre bu durumda buluyorsan, bir uzmana danışmak faydalı olabilir. Kendini dinlemek, sağlıklı başa çıkma mekanizmaları geliştirmek ve rahatlamak için zaman ayırmalısın. Böylece, hem iç huzurunu koruyabilir hem de yaşamın getirdiği zorlukları daha kolay atlatabilirsin.

Normal sınırlar içindesin

Sen dengede kalmayı başaran bir insansın! Çoğu durumda hayatın akışına ayak uydurabiliyor ve yaşanan zorlukları olgunlukla karşılayabiliyorsun. Anksiyete ya da depresyon gibi sorunlar seni fazla etkilemiyor ve bunlarla başa çıkmada başarılısın. Çevrende olup bitenler seni çok sarsmıyor ve olayları sakince değerlendirebiliyorsun. Zihinsel sağlığını korumak ve sürdürmek için bu dengeyi devam ettirmek oldukça önemli. Kendine iyi bakmayı ve zihinsel dinlenmeye önem vermeyi ihmal etme. Dengeli ruh halin, seni hayatta karşılaştığın birçok zorluktan koruyacak güçte!

Obsesif düşüncelerle boğuşan

Zihnin, belirli düşüncelerle sık sık meşgul oluyor ve bu durum, seni zaman zaman zorlayabilir. Saplantılı düşünceler ve takıntılar, hayatının bazı alanlarında seni engelliyor olabilir. Bu takıntılar, belki de bir şeyleri mükemmel yapma arzusundan ya da her şeyi kontrol etme isteğinden kaynaklanıyor. Ancak, zihnindeki bu düşüncelerle başa çıkabilmek için profesyonel destek almak, daha dengeli ve huzurlu bir yaşam sürmene yardımcı olabilir. Kendini bu düşünceler içinde kaybolmuş hissetmek oldukça yorucu olabilir. Ancak doğru yolları keşfederek bu düşüncelerle nasıl başa çıkacağını öğrenebilirsin. Unutma ki, her şeyin mükemmel olması gerekmiyor; bazen işleri akışına bırakmak da büyük bir rahatlama getirebilir.

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