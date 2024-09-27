Psikolojik Bozukluk Testi: Ne Kadar Normalsin?
Psikolojik Bozukluk Testi: Ne Kadar Normalsin?
Günlük yaşamda hepimiz zaman zaman kaygı, stres, mutsuzluk ya da saplantılı düşüncelerle karşı karşıya kalırız. Ancak bu duyguların hangi düzeyde olduğu, ruh sağlığımızın genel seyrini belirler. Bazı insanlar bu dalgalanmaları doğal bir süreç olarak kabul ederken, bazılarımız için bu zorluklar günlük yaşamın işleyişini etkileyebilir. Peki, sen psikolojik olarak ne kadar normalsin?
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1. Kendini genellikle nasıl hissedersin?
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2. Gün içinde sık sık yaşadığın düşünceler hangisidir?
3. Bir sorunla karşılaştığında nasıl tepki verirsin?
4. Uyku düzenin nasıldır?
5. Sosyal ortamlarda nasıl hissedersin?
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6. Günlük aktivitelerine odaklanabiliyor musun?
7. Gelecekle ilgili endişelerin var mı?
8. Başarı ve başarısızlık seni nasıl etkiler?
9. Hayata karşı genel tutumun nedir?
10. Fiziksel belirtiler yaşar mısın (kalp çarpıntısı, baş ağrısı gibi)?
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Anksiyete Kraliçesi/Kralı
Orta seviyede anksiyete/depresyon
Normal sınırlar içindesin
Obsesif düşüncelerle boğuşan
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