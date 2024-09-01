Sen Delirdin mi?
Sen Delirdin mi?
Günlük hayatın yoğunluğu, iş stresi, ilişkilerde yaşanan problemler ve daha fazlası... Bunların hepsi bazen bizi deliliğin eşiğine getirebilir! Peki, sen delirdin mi? Yoksa hala mantığını koruyor musun? Bu testi çöz ve akıl sağlığının sınırlarında dolaşıp dolaşmadığını öğren!
Haydi teste!
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1. Son zamanlarda kendini nasıl hissediyorsun?
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2. Bir gün boyunca aynı şarkıyı sürekli dinlemek zorunda kalsan ne yapardın?
3. İşten veya okuldan çok yorucu bir gün geçirdin, ne yaparsın?
4. Birisi sana sebepsiz yere bağırsa ne yaparsın?
5. Trafikte sıkışıp kaldın ve hareket etmiyorsun, tepkin ne olur?
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6. En sevdiğin bardak kırıldı, nasıl hissedersin?
7. Bir arkadaşın seni önemli bir etkinliğe davet etmeyi unuttu. Tepkin ne olur?
8. Evde yalnızken bir ses duydun, ne yaparsın?
9. Sosyal medyada seni eleştiren bir yorum gördün, tepkin ne olur?
10. Bir restoranda sipariş ettiğin yemek yanlış geldi, nasıl tepki verirsin?
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Sen tamamen sakin bir ruhsun!
Ara sıra tansiyonun yükseliyor!
Sinirler biraz teyakkuzda!
Delilik sınırlarında geziniyorsun!
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