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Sen Delirdin mi?

Sen Delirdin mi?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 15:01

Günlük hayatın yoğunluğu, iş stresi, ilişkilerde yaşanan problemler ve daha fazlası... Bunların hepsi bazen bizi deliliğin eşiğine getirebilir! Peki, sen delirdin mi? Yoksa hala mantığını koruyor musun? Bu testi çöz ve akıl sağlığının sınırlarında dolaşıp dolaşmadığını öğren!

Haydi teste!

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1. Son zamanlarda kendini nasıl hissediyorsun?

2. Bir gün boyunca aynı şarkıyı sürekli dinlemek zorunda kalsan ne yapardın?

3. İşten veya okuldan çok yorucu bir gün geçirdin, ne yaparsın?

4. Birisi sana sebepsiz yere bağırsa ne yaparsın?

5. Trafikte sıkışıp kaldın ve hareket etmiyorsun, tepkin ne olur?

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6. En sevdiğin bardak kırıldı, nasıl hissedersin?

7. Bir arkadaşın seni önemli bir etkinliğe davet etmeyi unuttu. Tepkin ne olur?

8. Evde yalnızken bir ses duydun, ne yaparsın?

9. Sosyal medyada seni eleştiren bir yorum gördün, tepkin ne olur?

10. Bir restoranda sipariş ettiğin yemek yanlış geldi, nasıl tepki verirsin?

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Sen tamamen sakin bir ruhsun!

Tebrikler! Senin için delilikten eser yok! Her durumda sakin ve mantıklı kalabiliyorsun. Stresli anlarda bile soğukkanlılığını koruyarak etrafına güven veriyorsun. Arkadaşların ve ailen, senin dengeli kişiliğine hayran. Belki de bir 'zen ustası' olabilirsin! Ancak, bu sakinliğin bazen yanlış anlaşılabilir. İnsanlar seni duygusuz veya ilgisiz biri olarak görebilirler. Ama aslında sen, duygularını derinlemesine yaşayan ve onları kontrol altında tutabilen birisin. Bu özelliklerin seni hayatın zorluklarına karşı güçlü kılıyor!

Ara sıra tansiyonun yükseliyor!

Günlük hayatın stresine ve zaman zaman deliliğe kapılmaya oldukça dirençlisin, ancak arada bir tansiyonun yükseliyor! Genellikle mantıklı ve dengeli bir şekilde hareket etsen de, bazen kontrolü kaybetmek ve sert tepkiler vermek kaçınılmaz olabiliyor. Bu da seni daha insan yapıyor, çünkü herkesin sınırları var. Sadece dikkat etmen gereken şey, bu anların seni tamamen ele geçirmesine izin vermemek. Stresi yönetme konusunda biraz daha çalışabilirsen, daha dengeli ve huzurlu bir hayat sürdürebilirsin. Etrafındakiler senin bu gerçekçi yaklaşımını seviyor!

Sinirler biraz teyakkuzda!

Ah, seninle birlikte bir gün geçirmek hem eğlenceli hem de heyecan verici olabilir! Stresli durumlarda hızla tepki verebilen ve bazen patlayabilen birisin. Sinirlerin biraz teyakkuzda, ama bu seni hayatta tutkulu ve canlı kılıyor. Zorluklarla mücadele ederken gösterdiğin kararlılık ve ateşli kişiliğin seni oldukça etkileyici yapıyor. Ancak dikkat etmen gereken şey, bu yoğun duygularının seni ve çevrendekileri olumsuz etkilememesi. Derin bir nefes almayı ve sakinleşmeyi öğrenmek, sana ve sevdiklerine çok fayda sağlayabilir!

Delilik sınırlarında geziniyorsun!

Durum biraz kritik! Sen tam anlamıyla delilik sınırlarında geziyorsun! Küçük şeylere bile büyük tepkiler veriyor, bazen kendini bile kontrol edemiyorsun. Bu da etrafındaki insanları hem meraklandırıyor hem de endişelendiriyor olabilir. Bu yoğun duyguların, seni hayatta oldukça tutkulu ve coşkulu yapıyor, ancak bazen sınırları aşmak, hem senin hem de çevrendekilerin canını sıkabilir. Belki de biraz sakinleşmeyi ve hayatı daha hafif bir şekilde ele almayı öğrenmek senin için iyi olabilir. Meditasyon, spor veya hobi edinmek gibi yöntemlerle içindeki enerjiyi daha yapıcı bir şekilde yönlendirebilirsin.

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