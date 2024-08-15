Hırsın Sana Engel Oluyor mu?
Hırsın Sana Engel Oluyor mu?
Hırs, başarıya giden yolda itici bir güç olabilir, ancak bazen bu güç engel de olabilir. Hırsının sana ne kadar fayda sağladığını veya yoluna ne kadar engel çıkardığını öğrenmek ister misin?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Başarıyı nasıl tanımlarsın?
4. Bir projeye başladığında nasıl hissediyorsun?
5. Hedeflerine ulaşmak için ne kadar fedakarlık yaparsın?
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6. Hatalarla karşılaştığında nasıl tepki verirsin?
7. Başkalarının başarısı seni nasıl etkiler?
8. Zamanını nasıl yönetirsin?
9. Başarıya ulaşmanın en önemli yolu nedir?
10. Hayatındaki önemli kararları nasıl alırsın?
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Hırsın seni ileri taşıyor!
Hırsın bazen sana engel olabilir
Hırsın seni zorlayan bir güç
Hırsın sana engel oluyor
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