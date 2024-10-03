Soğukkanlı mısın Yoksa Panik mi?
Soğukkanlı mısın Yoksa Panik mi?
Her anın sakin ve soğukkanlı bir şekilde yönetilmesi gerektiği anlar vardır. Kimi insanlar büyük krizler karşısında bile dingin kalabilirken, kimileri en ufak bir sorun karşısında bile paniğe kapılır. Peki, sen hangisisin? Soğukkanlı bir yapın mı var yoksa duyguların seni ele mi geçiriyor?
Hazırsan başlayalım!
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1. Bir iş yerinde aniden yangın alarmı çalıyor. Ne yaparsın?
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2. Trafikte sıkıştığında nasıl tepki verirsin?
3. Önemli bir sınavda soruları anlamadığında ne yaparsın?
4. Bir arkadaşın beklenmedik bir şekilde seninle tartışıyor. Tepkin ne olur?
5. Uzun bir süredir beklediğin bir haber kötü çıkıyor. Ne yaparsın?
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6. Bir organizasyon yapman gerekiyor ve işler yolunda gitmiyor. Tepkin?
7. Beklenmedik bir harcama yapman gerekiyor, bütçen zorlanıyor. Nasıl davranırsın?
8. Toplu taşıma aracında bir kargaşa çıkıyor, tepkin?
9. Sağlıkla ilgili kötü bir haber aldığında nasıl tepki verirsin?
10. Havaalanında uçağını kaçırıyorsun. Tepkin?
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Tam bir soğukkanlılık abidesisin!
Genelde sakinsin!
Zaman zaman paniklersin!
Çok paniksin!
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