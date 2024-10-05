Sen Hikayenin Ana Karakteri misin?
Sen Hikayenin Ana Karakteri misin?
Hayat bir film olsaydı, sen başrolde mi olurdun yoksa sahnelerin arkasında mı kalırdın? Hepimiz, zaman zaman kendimizi bir hikayenin ana karakteri gibi hissetmek isteriz, ama gerçek hayatta durum nasıl? Senin hayatında başrolü kim oynuyor?
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1. Kalabalık bir ortamda dikkatler kime yöneliyor?
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2. Zor bir karar alman gerektiğinde ne yaparsın?
3. Bir arkadaş grubunda planlar yapılırken rolün nedir?
4. Hayalindeki tatili nasıl planlarsın?
5. Sahnede olma fikri seni nasıl hissettirir?
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6. Yeni bir ortama girdiğinde ilk yaptığın şey nedir?
7. Bir arkadaşın moralini bozan bir olay yaşadığında ne yaparsın?
8. Bir etkinlikte herkes senin performansını izliyor. Nasıl hissedersin?
9. İnsanlar genelde seni nasıl tanımlar?
10. Hayatındaki en büyük başarı nedir?
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Sen tam bir ana karaktersin!
Bazen ana karaktersin, bazen yan karakter!
Genelde yan karaktersin ama etkileyicisin!
Sessiz yan karaktersin!
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