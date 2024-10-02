Evet Hayır Testine Göre Yalnız mısın?

Cevapların gösteriyor ki, yalnızlık senin hayatında önemli bir yer kaplıyor olabilir. Kendini sosyal hayattan soyutlamış ya da duygusal olarak insanlardan uzaklaşmış olabilirsin. Belki çevrende birçok insan var ama yine de duygusal anlamda bir boşluk hissediyorsun. Bu durumu aşmanın ilk adımı, içindeki bu hisleri kabul etmek ve çevrendeki insanlarla daha derinlemesine ilişkiler kurmaya çalışmak olabilir. Yalnızlık bir tercih olabilir ama seni rahatsız etmeye başladıysa, adım atmanın zamanı gelmiş demektir.