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Evet Hayır Testine Göre Yalnız mısın?

Evet Hayır Testine Göre Yalnız mısın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 12:01

Yalnızlık, herkesin zaman zaman hissettiği bir duygudur. Ancak bu his sürekli hale mi geldi, yoksa sadece geçici bir durum mu? Bu basit 'Evet - Hayır' testini yaparak, yalnızlığının boyutlarını öğrenebilirsin

Hazır mısın? Hadi başlayalım!

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1. Arkadaşlarınla vakit geçirmek için onları genelde sen mi arıyorsun?

2. Son zamanlarda yeni insanlarla tanışmak seni heyecanlandırmıyor mu?

3. Birinin seni anlayabileceğini düşündüğün anlar az mı?

4. İhtiyaç duyduğunda paylaşacak kimsenin olmadığını hissediyor musun?

5. Sosyal ortamlarda kendini genelde geri planda mı tutuyorsun?

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6. Yalnız vakit geçirmek, kalabalık ortamlarda olmaktan daha cazip mi geliyor?

7. Hayatında gerçekten güvendiğin kişi sayısı çok az mı?

8. Haftalardır kimseyle derinlemesine bir sohbet etmediğin oluyor mu?

9. Yakın çevrendeki insanların seni gerçekten anlamadığını düşünüyor musun?

10. Kendini başkalarıyla kıyasladığında, onlar kadar sosyal olmadığını düşünüyor musun?

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Yalnızlık senin için bir gerçeklik!

Cevapların gösteriyor ki, yalnızlık senin hayatında önemli bir yer kaplıyor olabilir. Kendini sosyal hayattan soyutlamış ya da duygusal olarak insanlardan uzaklaşmış olabilirsin. Belki çevrende birçok insan var ama yine de duygusal anlamda bir boşluk hissediyorsun. Bu durumu aşmanın ilk adımı, içindeki bu hisleri kabul etmek ve çevrendeki insanlarla daha derinlemesine ilişkiler kurmaya çalışmak olabilir. Yalnızlık bir tercih olabilir ama seni rahatsız etmeye başladıysa, adım atmanın zamanı gelmiş demektir.

Sen aslında yalnız değilsin!

Cevaplarına baktığımızda, yalnız olmadığını ama zaman zaman yalnız hissettiğini görebiliyoruz. Bu son derece doğal bir durum! Hayatındaki insanlar sana değer veriyor ve seninle vakit geçirmekten keyif alıyorlar. Belki yalnız hissetmenin sebebi, kendini onlardan soyutlaman ya da bu dönemde biraz içe dönük hissetmen olabilir. Sosyal çevreni yeniden değerlendirebilir, daha çok insanla vakit geçirerek bu duyguyu hafifletebilirsin. Unutma, bazen yalnızlık hissetmek, aslında sadece bir anlık duygudur.

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