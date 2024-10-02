Evet Hayır Testine Göre Yalnız mısın?
Evet Hayır Testine Göre Yalnız mısın?
Yalnızlık, herkesin zaman zaman hissettiği bir duygudur. Ancak bu his sürekli hale mi geldi, yoksa sadece geçici bir durum mu? Bu basit 'Evet - Hayır' testini yaparak, yalnızlığının boyutlarını öğrenebilirsin
Hazır mısın? Hadi başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Arkadaşlarınla vakit geçirmek için onları genelde sen mi arıyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Son zamanlarda yeni insanlarla tanışmak seni heyecanlandırmıyor mu?
3. Birinin seni anlayabileceğini düşündüğün anlar az mı?
4. İhtiyaç duyduğunda paylaşacak kimsenin olmadığını hissediyor musun?
5. Sosyal ortamlarda kendini genelde geri planda mı tutuyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Yalnız vakit geçirmek, kalabalık ortamlarda olmaktan daha cazip mi geliyor?
7. Hayatında gerçekten güvendiğin kişi sayısı çok az mı?
8. Haftalardır kimseyle derinlemesine bir sohbet etmediğin oluyor mu?
9. Yakın çevrendeki insanların seni gerçekten anlamadığını düşünüyor musun?
10. Kendini başkalarıyla kıyasladığında, onlar kadar sosyal olmadığını düşünüyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yalnızlık senin için bir gerçeklik!
Sen aslında yalnız değilsin!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın