Senin En Karakteristik Özelliğin Ne?
Senin En Karakteristik Özelliğin Ne?
Herkesin kişiliğinde öne çıkan bir yönü vardır; kimimiz disiplinli ve sorumluluk sahibi, kimimiz ise eğlenceli ve sosyaliz. Bu test, senin kişiliğinde en baskın olan ve seni diğerlerinden ayıran özelliği ortaya çıkaracak!
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir iş projesi üzerinde çalışırken neye öncelik verirsin?
4. Boş zamanlarında genellikle ne yapmayı tercih edersin?
5. Bir sorunla karşılaştığında nasıl yaklaşırsın?
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6. Yeni bir ortama girdiğinde nasıl hissedersin?
7. Bir arkadaşın senden yardım istediğinde ne yaparsın?
8. Bir tartışma sırasında nasıl davranırsın?
9. Başarıyı nasıl tanımlarsın?
10. Peki başarıya ulaşmak için en önemli şey nedir?
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Planlı ve disiplinli!
Sosyal ve yardımsever!
Yaratıcı ve özgün!
Sonuç odaklı ve kararlı!
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