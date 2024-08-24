Bu Sıralar Aklını Kurcalayan Düşünce Ne?
Bu Sıralar Aklını Kurcalayan Düşünce Ne?
Hayat bazen yoğun bir şekilde üstümüze gelir ve düşüncelerimiz karmaşık bir hale bürünür. Peki, bu sıralar senin aklını kurcalayan en büyük düşünce ne?
Haydi öğrenelim!
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1. Genellikle ne zaman kendini en çok düşünürken buluyorsun?
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2. Hangisi seni son zamanlarda en çok endişelendiriyor?
3. Bir karar verirken hangisi seni zorlar?
4. Yakın çevrende sana en sık ne soruyorlar?
5. Bir konuda tavsiye alman gerektiğinde kime başvurursun?
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6. En son ne zaman gerçekten mutlu hissettin?
7. Kendini nasıl motive edersin?
8. Sence insanlar seni nasıl algılıyor?
9. Bir film izlerken hangi tür daha çok ilgini çeker?
10. Boş zamanlarını nasıl değerlendirmeyi seversin?
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Gelecek kaygısı!
Geçmişteki hatalar!
Başkalarının düşünceleri!
Sağlıkla ilgili endişeler!
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