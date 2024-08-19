Düşündüklerinle Yaptıkların Bir mi?
Düşündüklerinle Yaptıkların Bir mi?
Düşüncelerimiz ve davranışlarımız her zaman birbiriyle uyumlu olmayabilir. Bazılarımız düşündüklerini anında hayata geçirirken, bazılarımız ise düşünceleriyle eylemleri arasında farklar yaşayabilir. Bu test, senin düşündüklerinle yaptıkların arasındaki uyumu ortaya çıkaracak. Bakalım sen, ne düşündüğünü yapan biri misin, yoksa düşündüklerini eyleme geçirme konusunda tereddüt mü yaşıyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Günlük rutininde ne kadar disiplinlisin?
3. Bir karar vermen gerektiğinde ne yaparsın?
4. Yeni bir hobiye başlamak istiyorsun. Ne yaparsın?
5. Sosyal ilişkilerde ne kadar açıksın?
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6. Hayallerinle ilgili ne kadar adım atıyorsun?
7. Beklenmedik bir durumla karşılaştığında ne yaparsın?
8. Bir problemi çözerken nasıl bir yaklaşım sergilersin?
9. Kendinle ilgili bir hedef belirlediğinde ne kadar kararlısın?
Düşündüklerinle yaptıkların bir!
Düşündüklerinle yaptıkların dengeli!
Düşündüklerini yapmakta zorlanıyorsun!
Düşündüklerini yapamıyorsun!
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