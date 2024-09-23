Alt Benliğin Seni Ne Kadar Kontrol Ediyor?
Alt Benliğin Seni Ne Kadar Kontrol Ediyor?
Her insanın içinde bilinçli olarak kontrol edebildiği bir taraf ve derinlerde yatan, gizli dürtüleriyle hareket eden bir alt benliği vardır. Alt benlik, farkında olmadığın anlarda seni etkileyebilir ve kararlarını yönlendirebilir. Bu test, alt benliğinin seni ne kadar kontrol ettiğini ve günlük hayatındaki davranışlarına ne ölçüde etki ettiğini anlamana yardımcı olacak.
Haydi teste!
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1. Birine sinirlendiğinde tepkin nasıl olur?
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2. Bir karar verirken en çok neye dikkat edersin?
3. İstemediğin bir görevi yapmak zorunda kaldığında ne yaparsın?
4. İlişkilerinde sınırlarını nasıl belirlersin?
5. Bir tartışmada haklı olduğunu düşündüğünde ne yaparsın?
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6. Sosyal ortamlarda kendini nasıl hissedersin?
7. Zor bir durumda stresle nasıl başa çıkarsın?
8. Kendini sık sık pişman hissettiğin anlar olur mu?
9. Hayal kurarken genellikle nasıl senaryolar üzerinde durursun?
10. Çevrendeki insanlar seni nasıl tanımlar?
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Kontrol tamamen sende!
Bilinçaltın ve mantığın el ele!
Hislerine göre hareket ediyorsun!
Seni duyguların ve içgüdülerin yönetiyor!
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