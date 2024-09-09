Psikolojik Olarak Güçlü Biri misin Zayıf mı?
Psikolojik Olarak Güçlü Biri misin Zayıf mı?
Hayatın getirdiği zorluklar karşısında bazen güçlü bazen de zayıf hissedebiliriz. Ancak, psikolojik dayanıklılık, bu zorlukları nasıl karşıladığımız ve üstesinden nasıl geldiğimizle ilgilidir. Bu test, senin psikolojik olarak ne kadar güçlü ya da zayıf olduğunu anlamana yardımcı olacak.
Hazırsan başlayalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Zor bir durumla karşılaştığında genellikle ne yaparsın?
4. Kendine olan güvenin nasıl?
5. Hayatındaki belirsizlikler seni nasıl etkiler?
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6. Hatalarını nasıl değerlendirirsin?
7. Stresli bir durumda nasıl tepki verirsin?
8. Kendini kötü hissettiğinde nasıl başa çıkarsın?
9. Olumsuz bir geri bildirim aldığında nasıl hissedersin?
10. İnsanlar sana karşı haksızlık yaptığında nasıl davranırsın?
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Güçlü bir zihin, sağlam bir ruh
Dayanıklı ama hassas
Zorluklar karşısında zayıfsın!
İçsel çatışmalarınla savaş içindesin!
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