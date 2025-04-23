Mesut Özarslan’dan 23 Nisan’a Özel Duygusal Video: Ünlü İsimlerin Çocukluk Halleri AI ile Canlandırıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan anlamlı bir paylaşım geldi. Özarslan, sosyal medya hesabından, yapay zeka ile oluşturulan özel bir video yayınladı.

Videoda, milli sporculardan sanatçılara kadar birçok ünlü ismin çocukluk halleri AI teknolojisiyle canlandırıldı. Sürpriz ise videonun sonunda geldi. Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluk hali de yapay zeka ile canlandırılarak videoya eklendi.