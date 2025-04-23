Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Mesut Özarslan’dan 23 Nisan’a Özel Duygusal Video: Ünlü İsimlerin Çocukluk Halleri AI ile Canlandırıldı

Mesut Özarslan’dan 23 Nisan’a Özel Duygusal Video: Ünlü İsimlerin Çocukluk Halleri AI ile Canlandırıldı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
23.04.2025 - 10:59

İçerik Devam Ediyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan anlamlı bir paylaşım geldi. Özarslan, sosyal medya hesabından, yapay zeka ile oluşturulan özel bir video yayınladı.

Videoda, milli sporculardan sanatçılara kadar birçok ünlü ismin çocukluk halleri AI teknolojisiyle canlandırıldı. Sürpriz ise videonun sonunda geldi. Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluk hali de yapay zeka ile canlandırılarak videoya eklendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Başkan Mesut Özarslan, paylaşımına şu notu düştü:

Başkan Mesut Özarslan, paylaşımına şu notu düştü:

'Bu vatanın çocukları azmederse her şeyi başarır, tarihe adını altın harflerle yazdırır.

O'nun ışığında, O'nun izinde...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.'

Özarslan’ın bu özel paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğeni topladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın