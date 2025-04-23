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Genel Kültür Testleri
%90’ımızın Yanılacağı Bu Genel Kültür Testine Ne Kadar Hakimsin?

%90’ımızın Yanılacağı Bu Genel Kültür Testine Ne Kadar Hakimsin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
23.04.2025 - 11:01

Genel kültür testlerinde sadece bilgi yeterli olmaz, dikkatli olmak da gerekir! Bu testte seni hem kolay hem de yanıltıcı sorular bekliyor. Öyle 'Bunu kesin biliyorum!' diyerek işaretlediğin birçok soruda sürpriz bir yanıtla karşılaşabilirsin. Gerçekten dikkatli misin, yoksa bildiğini sandığın bilgiler seni yanıltıyor mu? 

Bakalım kaç doğru yapabileceksin!

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1. Dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi hangisidir?

2. Aşağıdaki hangi gezegenin halkaları yoktur?

3. Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük ili hangisidir?

3. Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük ili hangisidir?

4. Hangi hayvan sıcakkanlı değildir?

5. Dünyanın en yüksek dağı nedir?

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6. Hangi ülkenin bayrağı bir süre tamamen tek bir renkten oluşmuştu?

7. Dünyanın en kalabalık şehri hangisidir?

8. İnsan vücudundaki en güçlü kas hangisidir?

8. İnsan vücudundaki en güçlü kas hangisidir?

9. Hangi madde suyun içinde batmaz?

10. Hangi gezegen en hızlı döner?

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11. Hangi element periyodik cetvelde ilk sırada yer alır?

11. Hangi element periyodik cetvelde ilk sırada yer alır?

12. Hangi ülke Avrupa Birliği'ne üye değildir?

13. Hangi organın kendini yenileme özelliği vardır?

14. İlk insan hangi kıtada ortaya çıkmıştır?

15. İlk modern olimpiyatlar hangi şehirde düzenlendi?

15. İlk modern olimpiyatlar hangi şehirde düzenlendi?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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