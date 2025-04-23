%90’ımızın Yanılacağı Bu Genel Kültür Testine Ne Kadar Hakimsin?

Genel kültür testlerinde sadece bilgi yeterli olmaz, dikkatli olmak da gerekir! Bu testte seni hem kolay hem de yanıltıcı sorular bekliyor. Öyle 'Bunu kesin biliyorum!' diyerek işaretlediğin birçok soruda sürpriz bir yanıtla karşılaşabilirsin. Gerçekten dikkatli misin, yoksa bildiğini sandığın bilgiler seni yanıltıyor mu?

Bakalım kaç doğru yapabileceksin!