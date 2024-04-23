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23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kuruluş Yıldönümü: Ekonomik Zorluklarla Dolu Bir Dönem

23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kuruluş Yıldönümü: Ekonomik Zorluklarla Dolu Bir Dönem

23 Nisan
Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
23.04.2024 - 09:01

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yıldönümünde, Türkiye'nin ekonomik geçmişine bir yolculuk yaparak o dönemdeki zorlukları anlamak önemlidir. 23 Nisan 1920'de kurulan TBMM, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesidir. Ancak, bu mücadele sadece siyasi değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da büyük zorluklarla dolu oldu.

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Dünya Savaşı'nın Yıkıcı Etkileri

Dünya Savaşı'nın Yıkıcı Etkileri

1920'lerin başında Türkiye, Birinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkileriyle boğuşuyordu. Savaş, ekonomiyi derinden etkilemiş, ülkenin kaynakları tükenmiş ve sanayi çökmüştü. İşgal altındaki topraklarımız, ekonomik kaynaklarımızın kullanımını kısıtlıyordu.

1920'lerde dünya ekonomisi belirsizle boğuşurken, Türkiye ise kurtuluşa yöneliyordu.

1920'lerde dünya ekonomisi belirsizle boğuşurken, Türkiye ise kurtuluşa yöneliyordu.

Yerli ve milli bir girişimci yaratma çabaları bir yandan, '3 beyazlar' adı verilen 'bez, şeker ve un' ile kendine yetme çabaları diğer yandan ekonomiye yön veriyordu. Özel sektöre destek veren sınırlı devlet müdahaleciliğiyle ilerleyen ekonomide, kişi başı milli gelir 1. Dünya Savaşı'ndan önceki dönemin neredeyse yüzde 30 altındaydı.

İç Ayaklanmaların Etkisi

İç Ayaklanmaların Etkisi

Ülke içindeki çatışmalar da ekonomiyi olumsuz etkiliyordu. Kurtuluş Savaşı'nın sürdüğü bu dönemde, iç ayaklanmalar ve çatışmalar nedeniyle tarım ve ticaret durma noktasına gelmişti. Bu da Türkiye'nin ekonomik zorluklarla mücadele etmesini daha da zorlaştırıyordu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Liderliği ve Ekonomi Politikaları

Mustafa Kemal Atatürk'ün Liderliği ve Ekonomi Politikaları

Türkiye zorlukları aşmayı başarırken, arkasında Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği ve vizyonu vardı. Atatürk, ekonomik kalkınmanın önemini kavramış ve ülkenin yeniden inşası için çeşitli politikalar geliştirildi. Sanayileşme, tarımın modernleştirilmesi ve dış ticaretin geliştirilmesi gibi alanlarda reformlar yapıldı. Türkiye 1920'lerin sonunda iktisat politikalarıyla hızla toparlandı.

Bugünün Işığında Geleceğe Bakış

Bugünün Işığında Geleceğe Bakış

Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yıldönümünde, ülke ekonomisi büyük bir dönüşüm geçirdi. TBMM'nin kuruluş yıldönümü, Türkiye'nin geleceğine umutla bakma ve ekonomik kalkınma çabalarını daha da güçlendirme fırsatı sunar.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yıldönümü, sadece bir tarih kutlaması değil, aynı zamanda ülkenin geçmişten bugüne olan ekonomik yolculuğunu anlamak için bir fırsattır. Bu büyük gün, Türkiye'nin geleceğine güvenle bakması için önemlidir

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yıldönümü, sadece bir tarih kutlaması değil, aynı zamanda ülkenin geçmişten bugüne olan ekonomik yolculuğunu anlamak için bir fırsattır. Bu büyük gün, Türkiye'nin geleceğine güvenle bakması için önemlidir
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Bozkurt

Sinan Meydan'ın Akl-ı Kemal adında 5 ciltlik bir eseri vardır. M. Kemal'den sonra özellikle halka inmek için yıkılan projeleri görebilirsiniz.

ömer

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza geleceğimize armağan ettiği 23 Nisan ulsal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun… Bütün savaşımız emeğimiz geleceğimi... Devamını Gör