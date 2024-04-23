23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kuruluş Yıldönümü: Ekonomik Zorluklarla Dolu Bir Dönem
23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kuruluş Yıldönümü: Ekonomik Zorluklarla Dolu Bir Dönem
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yıldönümünde, Türkiye'nin ekonomik geçmişine bir yolculuk yaparak o dönemdeki zorlukları anlamak önemlidir. 23 Nisan 1920'de kurulan TBMM, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesidir. Ancak, bu mücadele sadece siyasi değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da büyük zorluklarla dolu oldu.
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Dünya Savaşı'nın Yıkıcı Etkileri
1920'lerde dünya ekonomisi belirsizle boğuşurken, Türkiye ise kurtuluşa yöneliyordu.
İç Ayaklanmaların Etkisi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Liderliği ve Ekonomi Politikaları
Bugünün Işığında Geleceğe Bakış
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yıldönümü, sadece bir tarih kutlaması değil, aynı zamanda ülkenin geçmişten bugüne olan ekonomik yolculuğunu anlamak için bir fırsattır. Bu büyük gün, Türkiye'nin geleceğine güvenle bakması için önemlidir
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