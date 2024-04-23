23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kuruluş Yıldönümü: Ekonomik Zorluklarla Dolu Bir Dönem

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yıldönümünde, Türkiye'nin ekonomik geçmişine bir yolculuk yaparak o dönemdeki zorlukları anlamak önemlidir. 23 Nisan 1920'de kurulan TBMM, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesidir. Ancak, bu mücadele sadece siyasi değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da büyük zorluklarla dolu oldu.