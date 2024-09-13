Bilinçaltında Neler Dönüyor?
Bilinçaltında Neler Dönüyor?
Bilinçaltımız, günlük hayatta farkında olmadığımız duygular, düşünceler ve inançlarla doludur. Bazen kararlarımızı, ilişkilerimizi ve hayata bakış açımızı şekillendiren bu bilinçaltı unsurlar, hayatımızı tahmin ettiğimizden çok daha fazla etkileyebilir.
Peki senin bilinçaltında neler dönüyor?
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1. Rüyalarında en çok neyi görürsün?
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2. Boş bir anında aklına genellikle hangi düşünce gelir?
3. Kendini yalnız hissettiğinde ilk ne yaparsın?
4. Zor bir durumla karşılaştığında...
5. Gün içinde sık sık ne düşünürsün?
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6. Bir karar verirken seni en çok ne etkiler?
7. Hangi tür filmleri izlemeyi daha çok seversin?
8. Sence geçmişte yaptığın hatalar seni ne kadar etkiliyor?
9. Bir arkadaşınla tartıştıktan sonra ne yaparsın?
10. İlişkilerde en çok hangi konu seni endişelendirir?
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Bilinçaltında güçlü bir gelecek isteği var!
Bilinçaltında geçmişin gölgesi var!
Bilinçaltında kaygıların ve korkuların hüküm sürüyor!
Bilinçaltında içsel çatışmalar ve sorgulamalar dönüyor!
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