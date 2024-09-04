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Senin Yokluğun Koyar mı?

Senin Yokluğun Koyar mı?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 15:01

Herkesin hayatında iz bırakan ve yokluğuyla boşluk yaratan birileri vardır. Peki ya sen? Senin yokluğun çevrendekiler için ne kadar önemli? Onlar seni aradığında eksikliğini gerçekten hissediyorlar mı, yoksa yokluğun fark edilmeden mi geçiyor?

Haydi öğrenelim!

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1. Öncelikle cinsiyetini seç!

2. Bir ortama girdiğinizde insanların size nasıl baktığını düşünüyorsunuz?

3. Sosyal medyada aktif misiniz?

4. Bir arkadaş grubunuzun olup olmadığı ve onlarla ne kadar vakit geçirdiğiniz konusunda ne düşünüyorsunuz?

5. Ortadan kaybolduğunuzda insanlar size nasıl tepki veriyor?

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6. Başka insanlar hakkında dedikodu yapıldığında genellikle hangi roldesiniz?

7. Birine bir iyilik yaptığınızda karşılığını alıyor musunuz?

8. Bir etkinlik düzenlendiğinde davet edilir misiniz?

9. Çevrenizdekilerin problemlerine nasıl yaklaşır ve çözüm bulmaya çalışırsınız?

10. İş veya okul ortamında siz olmadan bir şeylerin eksik kalacağını düşünüyor musunuz?

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Sen yokken herkes eksik!

Senin varlığın insanlar için çok önemli. Arkadaşların ve ailen senin yanında olmayı, seninle vakit geçirmeyi çok seviyor. Yokluğun herkes tarafından hemen fark ediliyor ve hissediliyor. Sosyal medyada aktif olman, sosyal etkinliklere katılman ve çevrende yarattığın pozitif enerji, insanları sana çekiyor. Birlikte olduğun insanların hayatında önemli bir yer tutuyorsun ve seni kaybetmek istemiyorlar. Sen olmadan ne arkadaş toplantıları ne de aile buluşmaları aynı olur. Yokluğun her ortamda bir eksiklik yaratıyor. İnsanların problemlerini çözmek için gösterdiğin çaba ve empati yeteneğin de seni onlar için vazgeçilmez kılıyor. Unutma, senin yokluğun çok koyar!

Yokluğun hissedilir, ama hayat devam eder!

Senin yokluğun mutlaka fark edilir ve birçok kişi tarafından hissedilir. Özellikle yakın arkadaşların ve ailen senin yanlarında olmana alışkınlar ve yokluğun onlara biraz zor gelir. Ancak, sen yokken de hayatlarına devam edebilirler. Seninle birlikteyken daha mutlu ve enerjik oldukları bir gerçek, ancak zaman zaman senin yokluğuna da alışabilirler. İlişkilerinde samimi ve dürüst olman, insanlarla aranda güçlü bağlar kurmanı sağlıyor. Seninle vakit geçirmek, onlara mutluluk ve huzur veriyor, bu yüzden yokluğun onları biraz sarsar. Ama merak etme, onlar senin değerini bilirler ve geri dönmeni dört gözle beklerler.

Bazen eksik hissedilir bazen fark edilmez!

Sosyal çevrende senin varlığın bazen fark edilirken bazen de göz ardı edilebiliyor. İnsanlarla olan ilişkilerinde, arada bir kopukluklar yaşanabiliyor. Bu da, yokluğunun her zaman hemen fark edilmemesine neden oluyor. Arkadaş grubun ve ailen seninle vakit geçirmekten hoşlansa da, yoğun yaşamları veya diğer öncelikleri nedeniyle senin yokluğuna kolayca alışabiliyorlar. Seninle olmanın keyifli olduğunu biliyorlar, ama sen yokken de hayatlarına devam edebiliyorlar. Eğer bu durumu değiştirmek istiyorsan, ilişkilerini daha derin ve anlamlı hale getirmek için daha fazla zaman ve çaba harcayabilirsin.

Sen yokken kimse fark etmez!

Kırmızı halıda yürüdüğünü hayal et. Flaşlar patlıyor, kameralar senin üzerinde, herkes senin ne yapacağını merakla bekliyor. Ama hayır, bu senin hayatın değil. Senin yokluğun, çevrendeki insanlar için pek bir fark yaratmıyor. Sosyal ortamlarda, arkadaş gruplarında belki de bir köşede oturup kalan, genellikle göz ardı edilen kişi sensin.Bu durum, belki de hayatının bir roman gibi olmasını beklerken, daha çok bir dergi makalesi gibi akıp gitmesinden kaynaklanıyor olabilir. Belki de ilişkilerinde biraz daha mesafeli olman, sosyal çevrelerde yeterince aktif olmaman, seni bu noktaya getirdi.Ama unutma, her şey senin elinde. İnsanlarla olan bağlarını güçlendirmek, daha fazla etkileşimde bulunmak için çaba göstermek sana kalmış bir durum. Belki de biraz daha gülümsemek, biraz daha ilgi göstermek, biraz daha aktif olmak sana iyi gelebilir.Unutma, herkesin hayatı birer film ve senin de kendi filminin yıldızısın. Bu durum değiştirilebilir, senin hayatın da bir magazin dergisine konu olabilir. Sadece biraz daha çaba, biraz daha ışıltı ve biraz daha cesaret gerekiyor.

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