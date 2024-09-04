Senin Yokluğun Koyar mı?

Kırmızı halıda yürüdüğünü hayal et. Flaşlar patlıyor, kameralar senin üzerinde, herkes senin ne yapacağını merakla bekliyor. Ama hayır, bu senin hayatın değil. Senin yokluğun, çevrendeki insanlar için pek bir fark yaratmıyor. Sosyal ortamlarda, arkadaş gruplarında belki de bir köşede oturup kalan, genellikle göz ardı edilen kişi sensin.Bu durum, belki de hayatının bir roman gibi olmasını beklerken, daha çok bir dergi makalesi gibi akıp gitmesinden kaynaklanıyor olabilir. Belki de ilişkilerinde biraz daha mesafeli olman, sosyal çevrelerde yeterince aktif olmaman, seni bu noktaya getirdi.Ama unutma, her şey senin elinde. İnsanlarla olan bağlarını güçlendirmek, daha fazla etkileşimde bulunmak için çaba göstermek sana kalmış bir durum. Belki de biraz daha gülümsemek, biraz daha ilgi göstermek, biraz daha aktif olmak sana iyi gelebilir.Unutma, herkesin hayatı birer film ve senin de kendi filminin yıldızısın. Bu durum değiştirilebilir, senin hayatın da bir magazin dergisine konu olabilir. Sadece biraz daha çaba, biraz daha ışıltı ve biraz daha cesaret gerekiyor.