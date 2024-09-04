Senin Yokluğun Koyar mı?
Senin Yokluğun Koyar mı?
Herkesin hayatında iz bırakan ve yokluğuyla boşluk yaratan birileri vardır. Peki ya sen? Senin yokluğun çevrendekiler için ne kadar önemli? Onlar seni aradığında eksikliğini gerçekten hissediyorlar mı, yoksa yokluğun fark edilmeden mi geçiyor?
Haydi öğrenelim!
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1. Öncelikle cinsiyetini seç!
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2. Bir ortama girdiğinizde insanların size nasıl baktığını düşünüyorsunuz?
3. Sosyal medyada aktif misiniz?
4. Bir arkadaş grubunuzun olup olmadığı ve onlarla ne kadar vakit geçirdiğiniz konusunda ne düşünüyorsunuz?
5. Ortadan kaybolduğunuzda insanlar size nasıl tepki veriyor?
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6. Başka insanlar hakkında dedikodu yapıldığında genellikle hangi roldesiniz?
7. Birine bir iyilik yaptığınızda karşılığını alıyor musunuz?
8. Bir etkinlik düzenlendiğinde davet edilir misiniz?
9. Çevrenizdekilerin problemlerine nasıl yaklaşır ve çözüm bulmaya çalışırsınız?
10. İş veya okul ortamında siz olmadan bir şeylerin eksik kalacağını düşünüyor musunuz?
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Sen yokken herkes eksik!
Yokluğun hissedilir, ama hayat devam eder!
Bazen eksik hissedilir bazen fark edilmez!
Sen yokken kimse fark etmez!
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