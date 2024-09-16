Senden Psikolog Olur mu?

Açıkçası, senin için insanları dinlemek ve onların sorunlarına çözüm bulmak pek de çekici değil. Daha çok kendi iç dünyana odaklanıyorsun ve başkalarının duygusal sorunları senin ilgini pek çekmiyor. Psikolog olmak için gereken sabır ve empati konusunda eksik kalabilirsin, çünkü genellikle daha mantıklı ve net çözümlerle ilgileniyorsun. Bu demek değil ki kötü bir dinleyicisin, ama insanların duygusal karmaşalarına tahammül etmek seni zorlayabilir. Eğer psikolojiye dair bir merakın varsa, bu alandaki farkındalığını artırmak ve kendini geliştirmek için biraz daha çaba gösterebilirsin. Ancak bu test sonucuna göre psikolog olmak belki de sana uygun bir meslek değil.