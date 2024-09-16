Senden Psikolog Olur mu?
Senden Psikolog Olur mu?
Herkes iyi bir dinleyici olabilir mi? Ya da insanların duygularını çözümleme konusunda başarılı mısın? Bu test, senin psikolog olup olamayacağını öğrenmen için ideal!
Haydi teste!
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1. Bir arkadaşın sana dert yandığında ilk tepkin ne olur?
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2. Bir arkadaşın büyük bir hata yaptığını kabul ediyor. Nasıl tepki verirsin?
3. İnsanlarla konuşurken en önemli beceri sence nedir?
4. Birinin stres altında olduğunu fark edersen nasıl yardım edersin?
5. İnsanlar hakkında ilk izlenimin genellikle nasıl olur?
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6. Çatışma yaşayan iki kişiyi nasıl barıştırırsın?
7. Kendi duygularını nasıl ifade edersin?
8. İnsanların sana güvendiğini nasıl anlarsın?
9. Kendini nasıl bir dinleyici olarak tanımlarsın?
10. Bir arkadaşının depresyonda olduğunu fark ettiğinde ne yaparsın?
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Tam bir doğal psikologsun!
Psikolojiye meraklısın ama daha çok gelişmeye ihtiyacın var!
İnsanları dinlemeyi sevmiyorsun!
Psikologluk sana göre değil!
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😬 Benim derdim bana yetiyor zaten. Hiç uğraşamam milletin derdini tasasını dinlemeyle. Üstüne para verseler dinlemem.
Tam bir doğal psikologsun! Anlat bana şu an nasıl hissediyorsun 😁
Psikolojiye meraklısın ama daha çok gelişmeye ihtiyacın var! Psikolojiye ve insanların duygusal dünyasına dair bir ilgin var. Onları dinlemeye çalışıyorsun, ... Devamını Gör