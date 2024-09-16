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Psikoloji Testleri
Senden Psikolog Olur mu?

Senden Psikolog Olur mu?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 14:01

Herkes iyi bir dinleyici olabilir mi? Ya da insanların duygularını çözümleme konusunda başarılı mısın? Bu test, senin psikolog olup olamayacağını öğrenmen için ideal!

Haydi teste!

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1. Bir arkadaşın sana dert yandığında ilk tepkin ne olur?

1. Bir arkadaşın sana dert yandığında ilk tepkin ne olur?

2. Bir arkadaşın büyük bir hata yaptığını kabul ediyor. Nasıl tepki verirsin?

3. İnsanlarla konuşurken en önemli beceri sence nedir?

4. Birinin stres altında olduğunu fark edersen nasıl yardım edersin?

5. İnsanlar hakkında ilk izlenimin genellikle nasıl olur?

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6. Çatışma yaşayan iki kişiyi nasıl barıştırırsın?

7. Kendi duygularını nasıl ifade edersin?

8. İnsanların sana güvendiğini nasıl anlarsın?

9. Kendini nasıl bir dinleyici olarak tanımlarsın?

10. Bir arkadaşının depresyonda olduğunu fark ettiğinde ne yaparsın?

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Tam bir doğal psikologsun!

Tam bir doğal psikologsun!

Tebrikler! Senin için insanlar arasındaki duygusal bağlar ve iletişim son derece önemli. Dinlemeyi seviyor, insanları anlamaya çalışıyorsun. Empati kurma yeteneğin oldukça güçlü ve çevrendekiler seninle rahatça konuşabiliyor. Psikolog olmanın gereklerini doğal bir şekilde yerine getirebilecek bir yapıya sahipsin. Bu yeteneklerinle insanlara gerçekten yardımcı olabilir, onların hayatlarına dokunabilirsin. Belki de bir psikolog olarak kariyer yapmayı düşünebilirsin! Ancak unutma ki, herkesin farklı olduğunu bilmek ve buna göre yaklaşım geliştirmek önemli. Senin doğuştan gelen bu özelliklerini geliştirmek için profesyonel eğitim almak da sana büyük katkı sağlayabilir. Psikoloji, insan davranışlarının derinliklerine inen bir bilim dalı ve sen bu konuda doğal bir yetenekle başlıyorsun. Başarılar!

Psikolojiye meraklısın ama daha çok gelişmeye ihtiyacın var!

Psikolojiye ve insanların duygusal dünyasına dair bir ilgin var. Onları dinlemeye çalışıyorsun, ancak bazen insanların hissettiklerini tam anlamıyla kavramakta zorlanıyor olabilirsin. Çoğu zaman çözüm odaklı olsan da, duygusal süreçlerin de önemli olduğunu gözden kaçırmamalısın. Dinleme ve empati konusunda daha fazla gelişmek, seni bu alanda çok daha başarılı kılacaktır. Bu noktada biraz daha sabır ve dikkatle ilerleyebilirsin. Psikolojiyle ilgili okumalar yaparak, belki de bu alanda eğitim alarak becerilerini geliştirebilirsin. İnsanlarla iletişimini güçlendirmek için zaman harcamak, onları anlamak adına büyük bir adım olacaktır. İlgini kaybetme, doğru yoldasın!

İnsanları dinlemeyi sevmiyorsun!

Açıkçası, senin için insanları dinlemek ve onların sorunlarına çözüm bulmak pek de çekici değil. Daha çok kendi iç dünyana odaklanıyorsun ve başkalarının duygusal sorunları senin ilgini pek çekmiyor. Psikolog olmak için gereken sabır ve empati konusunda eksik kalabilirsin, çünkü genellikle daha mantıklı ve net çözümlerle ilgileniyorsun. Bu demek değil ki kötü bir dinleyicisin, ama insanların duygusal karmaşalarına tahammül etmek seni zorlayabilir. Eğer psikolojiye dair bir merakın varsa, bu alandaki farkındalığını artırmak ve kendini geliştirmek için biraz daha çaba gösterebilirsin. Ancak bu test sonucuna göre psikolog olmak belki de sana uygun bir meslek değil.

Psikologluk sana göre değil!

Psikoloji, duygusal derinlikler ve insanların karmaşık zihin yapıları seni fazla yorar gibi duruyor. İnsanların sorunlarını dinlemekten çok onları çözmek ya da konuyu değiştirmek ilginç geliyor olabilir. Çatışmalar, duygusal krizler ve sürekli konuşmalar sana göre değil. Psikolog olmayı düşünüyorsan, belki de bir kez daha düşünmelisin. Ama bu demek değildir ki, insanların sorunlarına karşı duyarsızsın. Tam aksine, onları önemseyen birisin ama bu sorunların derinine inmek yerine, yüzeyde kalmayı tercih ediyorsun. Farklı mesleklerde, belki daha analitik ya da yapısal alanlarda daha başarılı olabilirsin. Psikoloji, sabır ve duygusal derinlik gerektirir; sana hitap etmeyebilir.

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onur.ozdemir

😬 Benim derdim bana yetiyor zaten. Hiç uğraşamam milletin derdini tasasını dinlemeyle. Üstüne para verseler dinlemem.

december

Tam bir doğal psikologsun! Anlat bana şu an nasıl hissediyorsun 😁

Hilal Kilci

Psikolojiye meraklısın ama daha çok gelişmeye ihtiyacın var! Psikolojiye ve insanların duygusal dünyasına dair bir ilgin var. Onları dinlemeye çalışıyorsun, ... Devamını Gör