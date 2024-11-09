Hangi Üniversite Bölümü Sana Göre?

Üniversitede hangi bölümü okumak istediğine karar vermek, hayatının en önemli adımlarından biri. Bu seçim, hayatının geri kalanını şekillendirecek bir dönüm noktasıdır .Ancak endişelenme, seninle aynı durumda olan birçok kişi var ve bu nedenle bu konuda sana yardımcı olacak bir test hazırladık. Bu test, kişilik özelliklerini ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak sana en uygun üniversite bölümünü bulmana yardımcı olacak. Belki de sen bir matematik dehasısın, belki de sözcüklerle harikalar yaratıyorsun. Ya da belki de insanları anlama ve onlara yardım etme konusunda doğal bir yeteneğin var.

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