Hangi Üniversite Bölümü Sana Göre?
Hangi Üniversite Bölümü Sana Göre?
Üniversitede hangi bölümü okumak istediğine karar vermek, hayatının en önemli adımlarından biri. Bu seçim, hayatının geri kalanını şekillendirecek bir dönüm noktasıdır .Ancak endişelenme, seninle aynı durumda olan birçok kişi var ve bu nedenle bu konuda sana yardımcı olacak bir test hazırladık. Bu test, kişilik özelliklerini ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak sana en uygun üniversite bölümünü bulmana yardımcı olacak. Belki de sen bir matematik dehasısın, belki de sözcüklerle harikalar yaratıyorsun. Ya da belki de insanları anlama ve onlara yardım etme konusunda doğal bir yeteneğin var.
Bu sorunun cevabını öğrenmek istiyorsan testi çöz!
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1. Sık sık ne hakkında hayal kurarsın?
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2. Boş zamanlarında ne yapmaktan hoşlanırsın?
3. En güçlü yönün nedir?
4. Nasıl bir ortamda çalışmak istersin?
5. Hangi derslerde daha başarılısın?
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6. Bir projeye başlarken neye dikkat edersin?
7. Hangi konu seni daha çok heyecanlandırır?
8. Bir grup çalışmasında senin rolün ne olurdu?
9. Stresle nasıl başa çıkarsın?
Psikoloji
Mühendislik
Güzel Sanatlar
İşletme
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