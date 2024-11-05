Arkadaş Grubunda Hangi Karakter Sensin?
Arkadaş Grubunda Hangi Karakter Sensin?
Hepimiz arkadaş grubumuzun vazgeçilmez üyeleriyiz, ancak herkesin bu grupta oynadığı farklı bir rol var! Kimimiz lider, kimimiz komik olan, kimimiz destekleyici, kimimiz de grubun gizemli kişisi. Peki, sen bu karakterlerden hangisisin?
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1. Bir etkinlik organize edilecek, sen ne yaparsın?
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2. Bir arkadaşın zor bir dönemden geçiyor, nasıl destek olursun?
3. Arkadaşlarınla film izlemeye karar verdiniz, ne seçersin?
4. Bir tartışma çıktığında nasıl bir tavır takınırsın?
5. Arkadaş grubunla buluşmak için en ideal yer neresi olur?
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6. Arkadaşlarından birinin doğum günü var, hediye seçimi nasıl olur?
7. Grubunuzda yeni birini tanıyorsunuz, nasıl davranırsın?
8. Grup halinde seyahat etmeye karar verdiniz, nasıl bir tatil önerirsin?
9. Arkadaşlar arasında şaka konusu oluyorsun, ne yaparsın?
10. Arkadaşların seni neden arar?
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Lider karakter
Komik karakter!
Destekleyici karakter!
Gizemli karakter!
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Lider karakter