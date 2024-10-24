Güçlü Bir Yapıya Sahip Olmanın Sebebi Ne?
Güçlü Bir Yapıya Sahip Olmanın Sebebi Ne?
Herkes zaman zaman güçlü olmanın sırrını merak eder. Peki, senin gücünün kaynağı ne? Hayatındaki zorluklarla nasıl başa çıkıyorsun, seni ayakta tutan şey ne?
Haydi öğrenelim!
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1. Zor bir durumla karşılaştığında ilk ne yaparsın?
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2. Hayatta en çok neye değer verirsin?
3. Karşına büyük bir engel çıktığında nasıl hissedersin?
4. Başarıyı nasıl tanımlarsın?
5. Kendini kötü hissettiğinde seni ne toparlar?
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6. Başarısızlıkla nasıl başa çıkarsın?
7. Hayattaki en büyük hedefin nedir?
8. Zaman zaman pes etmek istediğin oluyor mu?
9. Çevrendekiler seni nasıl tanımlar?
10. Bir karar verirken neye öncelik verirsin?
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Sabır ve sakinlik!
Kararlılık ve azim!
Destek ve bağlılık!
Zeka ve strateji!
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