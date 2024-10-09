Çakraların Açık mı?
Çakraların Açık mı?
Çakralar, bedenimizdeki enerji merkezleri olarak bilinir ve her biri duygusal, fiziksel ve ruhsal dengemizle ilgilidir. Bedenimizde toplamda yedi ana çakra bulunur ve bu çakraların dengeli çalışması, genel sağlık ve huzur için çok önemlidir. Peki senin çakraların ne durumda?
Hazırsan başlayalım!
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1. Kendini fiziksel olarak nasıl hissediyorsun?
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2. Stresle başa çıkma şeklin nedir?
3. Duygusal olarak kendini nasıl tarif edersin?
4. Kendine olan güvenin nasıldır?
5. İlişkilerinde nasıl bir dengeye sahipsin?
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6. Meditasyon veya yoga yapıyor musun?
7. Fiziksel olarak bir ağrı ya da rahatsızlık hissediyor musun?
8. Kendini insanlarla bağ kurarken nasıl hissediyorsun?
9. Hayatındaki tutkuyu nasıl tarif edersin?
10. Yaratıcılığını nasıl buluyorsun?
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Çakraların tamamen açık ve dengede!
Çakraların büyük oranda açık, ama ufak tıkanıklıklar var!
Çakraların kapalı, dengeyi bulman gerekiyor!
Çakraların tamamen kapalı, enerji akışını yeniden dengelemelisin!
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