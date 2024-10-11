Senin Hayata Karşı Tavrın Ne?
Senin Hayata Karşı Tavrın Ne?
Herkesin hayata karşı bir duruşu vardır. Kimimiz olaylara iyimser bir gözle bakarız, kimimiz gerçekçi ya da karamsar bir tutum sergileriz. Kimileri ise hayal dünyasında yaşamayı sever, her zaman umut dolu ve yaratıcıdır. Peki senin hayata karşı tavrın ne?
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1. Bir proje üzerinde çalışırken beklenmedik bir engelle karşılaştığında nasıl tepki verirsin?
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2. Yeni biriyle tanıştığında genelde nasıl hissedersin?
3. Gelecek hakkında ne düşünüyorsun?
4. Hayatında olumsuz bir olay yaşadığında nasıl başa çıkarsın?
5. Kendini bir yolculukta hayal et, varmak istediğin yer neresidir?
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6. Başarı senin için ne ifade eder?
7. Arkadaşlarından biriyle büyük bir tartışma yaşadığında ne yaparsın?
8. Sabah uyandığında genelde ilk düşündüğün şey nedir?
9. Risk almak konusunda ne düşünüyorsun?
10. Yaşadığın anı nasıl değerlendirirsin?
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İyimser!
Gerçekçi!
Karamsar!
Hayalperest!
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