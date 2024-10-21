Psikolojik Olarak En Zorlandığın Nokta Ne?

Hayatında en çok zorlandığın alan, sürekli kaygı ve endişe duyman. Günlük olaylar ya da gelecekle ilgili düşünceler seni rahatsız ediyor olabilir. Her şeyin kontrolünü elinde tutmaya çalışıyorsun, fakat bu kaygı seni yıpratıyor. Bir şeyleri kontrol etme ihtiyacınla mücadele ediyor ve sürekli “ya bir şey ters giderse” diye düşünüyorsun. Gevşemek ve anda kalmak senin için zor olabilir. Anksiyete, zihnin seni gelecekteki belirsizliklere karşı hazırlamaya çalıştığı bir tepki olabilir, ancak bu kaygılar seni esir alabilir. Daha rahat ve huzurlu hissetmek için stres yönetimi ve mindfulness gibi tekniklere yönelmek sana yardımcı olabilir.