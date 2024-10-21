Psikolojik Olarak En Zorlandığın Nokta Ne?
Psikolojik Olarak En Zorlandığın Nokta Ne?
Zihnimizin içinde neler döndüğünü her zaman anlamak kolay olmayabilir. Hepimiz zaman zaman psikolojik zorluklarla karşı karşıya kalırız, fakat hangi noktada en çok zorlandığımızı bilmek bazen önemli bir farkındalık kazandırır.
Hazırsan, başla ve içsel dünyana bir yolculuğa çık!
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1. Günlük hayatta seni en çok zorlayan şey nedir?
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2. Bir sorunla karşılaştığında ilk tepkin ne olur?
3. Karar verirken en çok zorlandığın şey nedir?
4. Sosyal ortamlarda nasıl hissediyorsun?
5. Uyumakla ilgili en büyük problemin ne?
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6. Birine bir şey sormak zorunda kaldığında ne hissedersin?
7. Gelecek hakkında ne düşünüyorsun?
8. Bir iş ya da görevle karşılaştığında ne hissedersin?
9. İnsanlarla ilişkilerde ne tür zorluklar yaşıyorsun?
10. Bir problem hakkında ne zaman harekete geçersin?
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Anksiyete
Kararsızlık
Sosyal Fobi
Erteleme ve motivasyon eksikliği
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