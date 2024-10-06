Stres Karşısında Ne Kadar Dayanıklısın?
Stres Karşısında Ne Kadar Dayanıklısın?
Hayat, çoğu zaman karşımıza türlü stres kaynakları çıkarır. İş, okul, ilişkiler ya da gündelik sorumluluklar… Bu zorluklarla başa çıkma şeklimiz ise kişiden kişiye değişir. Kimi insanlar stres altında bile soğukkanlılığını koruyabilirken, kimileri zor anlarda hemen pes etme eğiliminde olabilir. Peki sen stresle nasıl baş ediyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yoğun bir iş gününde yapman gereken çok fazla iş varsa ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Beklenmedik bir kötü haber aldığında ilk tepkini nasıl tanımlarsın?
3. Stresli bir durumda rahatlamak için ne yaparsın?
4. Stresli dönemlerde uykun nasıl etkilenir?
5. Bir grup içinde çalışırken işler ters giderse ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Yoğun trafik gibi günlük stres kaynaklarıyla nasıl başa çıkıyorsun?
7. Kritik bir sınava girmeden önce nasıl hissedersin?
8. İş yerinde bir hata yaptığında nasıl bir tepki verirsin?
9. Stresli olduğunda beslenme alışkanlıkların nasıl değişir?
10. Çok fazla sorumluluk aldığında ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Stres senin için sorun değil!
Zaman zaman zorlansan bile stresi yönetiyorsun!
Yükler ağır geliyor!
Stres altında kolayca kontrolü kaybediyorsun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın