Ruh Eşinle Tanıştın mı?
Ruh Eşinle Tanıştın mı?
Herkesin hayatında en az bir kez düşündüğü sorulardan biri: 'Ruh eşimle tanıştım mı?' Belki de şu anda hayatındaki kişi ruh eşin, ya da henüz onu bulamadın. Kimi zaman ruh eşi, beklenmedik bir anda karşımıza çıkar; kimi zaman ise onu tanımamız zaman alır. Peki, sen ruh eşinle gerçekten karşılaştın mı?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir ilişkide en önemli olan şey nedir?
4. Bir ilişkide karşı tarafla yaşadığın en büyük çatışma nedir?
5. Şu anki veya son ilişkinizi düşündüğünüzde, hissettiğiniz en baskın duygu nedir?
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6. Partnerinizle sorun yaşadığınızda nasıl bir çözüm yolu ararsınız?
7. Bir ilişki sizin için neyi ifade eder?
8. Ruh eşine inancın ne kadar güçlü?
9. Partnerinizle olan uyumunuz nasıl?
10. Ruh eşinle karşılaşsan, onu nasıl tanırsın?
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O senin yanında!
Tanışmak üzeresin!
O seni bir yerde bekliyor!
Ruh eşine inanmıyor musun?
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