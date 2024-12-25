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Yeni Motosikleti Sürekli Arıza Yapınca Sinir Krizi Geçirdi: Bayi Önünde Benzin Döküp Ateşe Verdi!

Yeni Motosikleti Sürekli Arıza Yapınca Sinir Krizi Geçirdi: Bayi Önünde Benzin Döküp Ateşe Verdi!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.12.2024 - 09:47

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Adana’nın Ceyhan ilçesinde Burak Açıkgöz, defalarca arıza yapan yeni motosikleti için değişim talebi reddedilince bayi önünde sinir krizi geçirdi. 2 çocuk babası Açıkgöz, bayiden sıfır olarak satın aldığı motosikletin sık sık arıza yaptığını ve serviste çözüm bulunamadığını iddia etti. Daha önce annesi için aldığı başka bir motosiklette de aynı sorunlarla karşılaştığını belirten Açıkgöz, değişim talebi reddedilince sinir krizi geçirdi.

Kaynak: https://www.dha.com.tr/gundem/surekli...
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Bayi önünde toplanan vatandaşların şaşkın bakışları arasında motosikletini ateşe veren Açıkgöz, “Fabrikayı aradım, servise para ödedim ama sorun çözülmedi. Günlüğü 800 liraya çalışıyorum, çocuklarımın rızkını bu motora yatırdım. Yazıklar olsun!” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bayi önünde toplanan vatandaşların şaşkın bakışları arasında motosikletini ateşe veren Açıkgöz, “Fabrikayı aradım, servise para ödedim ama sorun çözülmedi. Günlüğü 800 liraya çalışıyorum, çocuklarımın rızkını bu motora yatırdım. Yazıklar olsun!” diyerek tepkisini dile getirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve itfaiye yangını kontrol altına alırken, firma yetkililerinin konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve itfaiye yangını kontrol altına alırken, firma yetkililerinin konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadığı öğrenildi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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