Yeni Motosikleti Sürekli Arıza Yapınca Sinir Krizi Geçirdi: Bayi Önünde Benzin Döküp Ateşe Verdi!

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Burak Açıkgöz, defalarca arıza yapan yeni motosikleti için değişim talebi reddedilince bayi önünde sinir krizi geçirdi. 2 çocuk babası Açıkgöz, bayiden sıfır olarak satın aldığı motosikletin sık sık arıza yaptığını ve serviste çözüm bulunamadığını iddia etti. Daha önce annesi için aldığı başka bir motosiklette de aynı sorunlarla karşılaştığını belirten Açıkgöz, değişim talebi reddedilince sinir krizi geçirdi.