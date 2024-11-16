Coğrafya Sınavı! Türkiye'yi Ne Kadar Tanıyorsun?
Coğrafya Sınavı! Türkiye'yi Ne Kadar Tanıyorsun?
Türkiye, eşsiz doğası, tarihi zenginlikleri ve farklı iklim bölgeleriyle adeta bir hazine sandığı. Her bir köşesi farklı bir güzelliği barındırıyor. Bu testte, Türkiye’nin coğrafyası hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunu ölçmeye hazır mısın? Ege'nin mavi koylarından Doğu Anadolu'nun heybetli dağlarına, ülkemizin tüm coğrafi detaylarını kapsayan sorularla seni sınayacağız. Sorular gittikçe zorlaşıyor, bakalım Türkiye coğrafyasına dair ne kadar bilgilisin!
Hadi, hemen testi çöz ve bilgini keşfet!
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1. Türkiye'nin en büyük gölü hangisidir?
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2. Türkiye'nin en yüksek dağı aşağıdakilerden hangisidir?
3. Ege Bölgesi’nde yer alan, Türkiye'nin en büyük adası hangisidir?
4. Türkiye sınırları içinde kalan en uzun nehir aşağıdakilerden hangisidir?
5. Türkiye'nin en doğusunda yer alan il aşağıdakilerden hangisidir?
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6. Pamukkale Travertenleri hangi ilimizde yer almaktadır?
7. Nemrut Dağı'ndaki ünlü heykeller ve tümülüs hangi bölgemizde bulunmaktadır?
8. Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip ili hangisidir?
9. Harran ve Göbeklitepe gibi tarihi bölgelere ev sahipliği yapan ilimiz hangisidir?
10. “Zeytin ve zeytinyağı” üretiminde Türkiye’de lider olan Ege Bölgesi ili hangisidir?
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