Coğrafya Sınavı! Türkiye'yi Ne Kadar Tanıyorsun?

Türkiye, eşsiz doğası, tarihi zenginlikleri ve farklı iklim bölgeleriyle adeta bir hazine sandığı. Her bir köşesi farklı bir güzelliği barındırıyor. Bu testte, Türkiye’nin coğrafyası hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunu ölçmeye hazır mısın? Ege'nin mavi koylarından Doğu Anadolu'nun heybetli dağlarına, ülkemizin tüm coğrafi detaylarını kapsayan sorularla seni sınayacağız. Sorular gittikçe zorlaşıyor, bakalım Türkiye coğrafyasına dair ne kadar bilgilisin!

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