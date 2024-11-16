onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Genel Kültür Testleri
Coğrafya Sınavı! Türkiye'yi Ne Kadar Tanıyorsun?

Coğrafya Sınavı! Türkiye'yi Ne Kadar Tanıyorsun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
16.11.2024 - 12:24

Türkiye, eşsiz doğası, tarihi zenginlikleri ve farklı iklim bölgeleriyle adeta bir hazine sandığı. Her bir köşesi farklı bir güzelliği barındırıyor. Bu testte, Türkiye’nin coğrafyası hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunu ölçmeye hazır mısın? Ege'nin mavi koylarından Doğu Anadolu'nun heybetli dağlarına, ülkemizin tüm coğrafi detaylarını kapsayan sorularla seni sınayacağız. Sorular gittikçe zorlaşıyor, bakalım Türkiye coğrafyasına dair ne kadar bilgilisin! 

Hadi, hemen testi çöz ve bilgini keşfet!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Türkiye'nin en büyük gölü hangisidir?

1. Türkiye'nin en büyük gölü hangisidir?

2. Türkiye'nin en yüksek dağı aşağıdakilerden hangisidir?

2. Türkiye'nin en yüksek dağı aşağıdakilerden hangisidir?

3. Ege Bölgesi’nde yer alan, Türkiye'nin en büyük adası hangisidir?

3. Ege Bölgesi’nde yer alan, Türkiye'nin en büyük adası hangisidir?

4. Türkiye sınırları içinde kalan en uzun nehir aşağıdakilerden hangisidir?

4. Türkiye sınırları içinde kalan en uzun nehir aşağıdakilerden hangisidir?

5. Türkiye'nin en doğusunda yer alan il aşağıdakilerden hangisidir?

5. Türkiye'nin en doğusunda yer alan il aşağıdakilerden hangisidir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Pamukkale Travertenleri hangi ilimizde yer almaktadır?

6. Pamukkale Travertenleri hangi ilimizde yer almaktadır?

7. Nemrut Dağı'ndaki ünlü heykeller ve tümülüs hangi bölgemizde bulunmaktadır?

7. Nemrut Dağı'ndaki ünlü heykeller ve tümülüs hangi bölgemizde bulunmaktadır?

8. Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip ili hangisidir?

8. Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip ili hangisidir?

9. Harran ve Göbeklitepe gibi tarihi bölgelere ev sahipliği yapan ilimiz hangisidir?

9. Harran ve Göbeklitepe gibi tarihi bölgelere ev sahipliği yapan ilimiz hangisidir?

10. “Zeytin ve zeytinyağı” üretiminde Türkiye’de lider olan Ege Bölgesi ili hangisidir?

10. “Zeytin ve zeytinyağı” üretiminde Türkiye’de lider olan Ege Bölgesi ili hangisidir?

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın