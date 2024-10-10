Gerçek Bir Şef misin? Test Ediyoruz!
Gerçek Bir Şef misin? Test Ediyoruz!
Aşçılık dünyası sadece lezzetli yemekler yapmakla sınırlı değil, aynı zamanda mutfak jargonuna hakim olmayı da gerektiriyor! Mutfakta kullanılan terimlerin anlamını ne kadar biliyorsun?
Haydi kendini test et!
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1. Sos veya çorba gibi sıvıların kıvamını koyulaştırmak için kullanılan un, yağ ve süt karışımına ne ad verilir?
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2. Etin üzerine su ekleyerek uzun süre pişirme yöntemine ne denir?
3. Tavayı çok yüksek ateşte ısıtıp, yiyeceklerin yüzeyini kızartarak mühürleme işlemine ne denir?
4. Fırında üstü kızarana kadar pişirilen, ekmek kırıntısı ya da peynirle kaplanmış yemeğe ne denir?
5. Soğan, havuç ve kerevizden oluşan klasik Fransız aromatik karışıma ne ad verilir?
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6. Pişirilen et ya da tavuğun üzerine dökülen kendi suyundan yapılmış sosa ne ad verilir?
7. Fransız mutfağında taze sebzelerin çok ince şeritler halinde kesilmesine ne denir?
8. Yemeğin içinde kullanılan malzemelerin yağda kavrularak renk alması işlemine ne denir?
9. Bir sosu ya da sıvıyı kaynatarak yoğunlaştırma işlemine ne ad verilir?
10. Bir malzemenin dışını çıtır yapmak için ekmek kırıntısına veya una batırılarak kızartılması işlemine ne denir?
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