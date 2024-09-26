Favori Yemek Malzemelerine Göre Mutfaktaki Yeteneğini Söylüyoruz!
Favori Yemek Malzemelerine Göre Mutfaktaki Yeteneğini Söylüyoruz!
Mutfakta harikalar mı yaratıyorsun yoksa sadece temel tariflerle mi idare ediyorsun? Belki de yaratıcılığını konuşturarak farklı lezzetler peşindesin! Bu test, en sevdiğin malzemelere dayanarak mutfaktaki yeteneğini ortaya çıkaracak.
Hadi, malzeme tercihlerini yap ve mutfaktaki gizli yeteneğini keşfet!
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1. Yemek yaparken en sık hangi yağ çeşidini kullanırsın?
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2. Bir salatada olmazsa olmaz malzemen nedir?
3. Kahvaltıda en çok tercih ettiğin protein kaynağı hangisi?
4. Tatlı yaparken hangi malzemeyi asla es geçmezsin?
5. Bir sos hazırlayacaksın, hangi malzemeyi mutlaka kullanırsın?
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6. Çorbanın lezzetini artırmak için ne kullanırsın?
7. Pizzanın üzerinde hangi malzemeye asla hayır diyemezsin?
8. Et yemeklerinde neyi önceliklendirirsin?
9. Makarnaya lezzet katmak için hangi malzemeyi tercih edersin?
10. Fırında pişirdiğin bir yemekte hangi sebzeyi öne çıkarırsın?
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Mutfak dahisi!
Yetenekli ama tarife bağlı!
Basit ve etkili!
Mutfak acemisi!
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