Yediğin Tatlılara Göre Hangi Ülkenin Mutfağında Yaşamalısın?
Yediğin Tatlılara Göre Hangi Ülkenin Mutfağında Yaşamalısın?
Tatlılar, bir ülkenin kültürünü, mutfağını ve hatta yaşam tarzını yansıtır. Kimimiz baklavaya dayanamayıp Akdeniz’in sıcak mutfağına çekilirken, kimimiz için çikolata soslu tatlılar adeta Avrupa rüyası gibidir. Peki senin tatlı tercihlerine göre hangi ülkenin mutfağı sana daha uygun?
Lezzet dolu bir yolculuğa hazır mısın?
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1. Hangisi favorin?
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2. Tatlının yanında ne içmekten hoşlanırsın?
3. Tatlı söz konusu olduğunda ne kadar tatlı seviyorsun?
4. Bir tatlı siparişi verirken tercihin ne olur?
5. Tatlına hangi meyveyi eklemeyi seversin?
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6. Sık sık tatlı krizi yaşar mısın?
7. Peki aşağıdaki tatlılardan favorin hangisi?
8. Tatlı yanında hangi dondurmayı tercih edersin?
9. Tatlını hangi baharatla tatlandırırsın?
İtalyan mutfağı!
Türk mutfağı!
Fransız mutfağı!
Amerikan mutfağı!
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