Tarih Doktorası Yapanların Full Çekeceği Test!
Tarih Doktorası Yapanların Full Çekeceği Test!
Tarih bilgine güveniyor musun? Bu test, yalnızca derinlemesine bilgiye sahip olanların, hatta belki de tarih alanında doktora yapanların tam puan alabileceği kadar zor! Dünya tarihinden Osmanlı İmparatorluğu’na, medeniyetlerden ünlü savaşlara kadar çeşitli ve zorlu sorular seni bekliyor.
Hazırsan, tarih bilgini test etmeye başla!
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1. Roma İmparatorluğu hangi yıl Batı ve Doğu Roma olarak ikiye bölündü?
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2. Magna Carta, hangi İngiliz kralı tarafından imzalanmıştır?
3. Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat Fermanı hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?
4. Fransız İhtilali'nde halkın Bastille hapishanesini bastığı tarih hangisidir?
5. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunu getiren ateşkes anlaşması hangi tarihte imzalanmıştır? hangi tarihte imzalanmıştır?
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6. İslam tarihindeki "Dört Halife" döneminde Halid bin Velid hangi ünlü savaşta Bizans ordusunu yenmiştir?
7. II. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atom bombası atan ABD Başkanı kimdir?
8. İlk modern olimpiyat oyunları hangi yıl yapılmıştır?
9. Orta Çağ’da Haçlı Seferleri sırasında Kudüs hangi Müslüman lider tarafından fethedilmiştir?
10. "Aydınlanma Çağı"nın en önemli filozoflarından biri olarak kabul edilen Voltaire hangi ülkenin vatandaşıdır?
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