Tarih Doktorası Yapanların Full Çekeceği Test!

Tarih bilgine güveniyor musun? Bu test, yalnızca derinlemesine bilgiye sahip olanların, hatta belki de tarih alanında doktora yapanların tam puan alabileceği kadar zor! Dünya tarihinden Osmanlı İmparatorluğu’na, medeniyetlerden ünlü savaşlara kadar çeşitli ve zorlu sorular seni bekliyor.

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