Türk Siyasetinde Ne Kadar Bilgilisin?

Türkiye’nin siyasi tarihi, köklü ve zengin olaylarla dolu bir geçmişe sahip. Siyasi partilerden liderlere, önemli yasal düzenlemelerden unutulmaz seçimlere kadar, Türk siyaseti hem iç hem de dış politika açısından her dönem ilgi çekmiştir. Peki, sen bu karmaşık ve ilginç dünyada ne kadar bilgi sahibisin?

Hazırsan, başlayalım!