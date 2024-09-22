Türk Siyasetinde Ne Kadar Bilgilisin?
Türk Siyasetinde Ne Kadar Bilgilisin?
Türkiye’nin siyasi tarihi, köklü ve zengin olaylarla dolu bir geçmişe sahip. Siyasi partilerden liderlere, önemli yasal düzenlemelerden unutulmaz seçimlere kadar, Türk siyaseti hem iç hem de dış politika açısından her dönem ilgi çekmiştir. Peki, sen bu karmaşık ve ilginç dünyada ne kadar bilgi sahibisin?
Hazırsan, başlayalım!
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1. Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü Cumhurbaşkanı kimdir?
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2. 1980 darbesinden sonra Cumhurbaşkanlığı görevine kim getirilmiştir?
3. 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanmıştır?
4. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ne zaman kurulmuştur?
5. Türkiye’de ilk kadın başbakan kimdir?
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6. 2010 yılında yapılan referandumla hangi anayasa değişikliği onaylanmıştır?
7. Türkiye’de anayasanın değiştirilmesine ilişkin ilk halk oylaması (referandum) hangi yıl yapılmıştır?
8. TBMM'de milletvekili seçilebilmek için bir siyasi partinin alması gereken minimum oy oranı nedir?
9. Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçişi hangi yıl gerçekleşmiştir?
10. Anayasa Mahkemesi üyelerini kim atar?
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