İngiliz Olsaydın Adın Ne Olurdu?

Her ismin bir enerjisi, bir anlamı vardır. Eğer İngiltere'de doğmuş olsaydın, sana hangi isim verilirdi? Belki zarif ve asil bir isim, belki de güçlü ve karizmatik bir isim… Bu test ile İngiliz olsaydın adının ne olacağını keşfet!

Soruları yanıtla, sana en uygun ismi öğren!