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Dünya Coğrafyasını Ne Kadar Biliyorsun? Kıtalar, Ülkeler ve Şehirler Testi!

Dünya Coğrafyasını Ne Kadar Biliyorsun? Kıtalar, Ülkeler ve Şehirler Testi!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
12.10.2024 - 11:03

Kıtalar, ülkeler ve şehirler testi ile coğrafya bilgini test etmeye hazır mısın?

Haydi teste!

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1. Hangi ülke Avrupa kıtasında yer alır?

1. Hangi ülke Avrupa kıtasında yer alır?

2. Mısır’daki ünlü piramitlerin bulunduğu bölge neresidir?

2. Mısır’daki ünlü piramitlerin bulunduğu bölge neresidir?

3. Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan boğaz hangisidir?

4. Amazon Nehri hangi kıtada yer alır?

4. Amazon Nehri hangi kıtada yer alır?

5. Dünyanın en büyük okyanusu hangisidir?

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6. Hangi ülke Afrika kıtasında yer alır?

6. Hangi ülke Afrika kıtasında yer alır?

7. Everest Dağı hangi ülkede yer alır?

7. Everest Dağı hangi ülkede yer alır?

8. Hangi ülkenin başkenti Ulan Batur’dur?

8. Hangi ülkenin başkenti Ulan Batur’dur?

9. Grönland hangi ülkeye aittir?

9. Grönland hangi ülkeye aittir?

10. Hangi ülkenin iki kıtada toprakları vardır?

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