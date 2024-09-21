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Lise Seviyesi Biyoloji Testinden Geçebilecek misin?

Lise Seviyesi Biyoloji Testinden Geçebilecek misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 10:45

Kulaktan dolma ya da çalışarak öğrendiğimiz bazı bilgiler vardır. Bu test içeriği de tam olarak öyle! Biyoloji konusunda kendine ne kadar güveniyorsun?

Haydi test edelim!

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1. İnsanlarda solunum sistemi aşağıdaki organlardan hangisiyle başlar?

2. İnsanlarda cinsiyet belirleyici kromozom çiftinin adı nedir?

2. İnsanlarda cinsiyet belirleyici kromozom çiftinin adı nedir?

3. Kloroplast hangi tür hücrelerde bulunur?

3. Kloroplast hangi tür hücrelerde bulunur?

4. Hücre zarının yapısında bulunan temel yapı birimi nedir?

4. Hücre zarının yapısında bulunan temel yapı birimi nedir?

5. Proteinlerin yapı taşları nelerdir?

5. Proteinlerin yapı taşları nelerdir?
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6. Fotosentez sürecinde bitkiler hangi gazı tüketir?

6. Fotosentez sürecinde bitkiler hangi gazı tüketir?

7. Kanın vücutta pıhtılaşmasını sağlayan hücreler hangileridir?

7. Kanın vücutta pıhtılaşmasını sağlayan hücreler hangileridir?

8. DNA’nın çift sarmal yapısını keşfeden bilim insanları kimlerdir?

9. Mitoz bölünmenin çok hücreli canlılarda temel amacı nedir?

9. Mitoz bölünmenin çok hücreli canlılarda temel amacı nedir?

10. İnsan vücudunda en fazla bulunan mineral nedir?

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11. Aşağıdakilerden hangisi omurgalı bir hayvandır?

12. Hangi organ, insan vücudunda hormon üretir?

12. Hangi organ, insan vücudunda hormon üretir?

13. Aşağıdakilerden hangisi fotosentezin ürünüdür?

13. Aşağıdakilerden hangisi fotosentezin ürünüdür?

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