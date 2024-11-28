Karma Genel Kültür Testi: Çözmeden Geçmeyin!

Dünya tarihi, coğrafi keşifler, bilimsel buluşlar, sanat eserleri ve popüler kültür... Bu testte her alandan biraz bilgiye ihtiyaç duyacaksınız! Kolay sorularla başlayıp, zorlarla terleteceğimiz bir genel kültür yolculuğuna hazır olun. Bakalım, bilgi hazineniz ne kadar derin?

Haydi başlayalım!