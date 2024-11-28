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Karma Genel Kültür Testi: Çözmeden Geçmeyin!

Karma Genel Kültür Testi: Çözmeden Geçmeyin!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
28.11.2024 - 11:01

Dünya tarihi, coğrafi keşifler, bilimsel buluşlar, sanat eserleri ve popüler kültür... Bu testte her alandan biraz bilgiye ihtiyaç duyacaksınız! Kolay sorularla başlayıp, zorlarla terleteceğimiz bir genel kültür yolculuğuna hazır olun. Bakalım, bilgi hazineniz ne kadar derin?

Haydi başlayalım!

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1. Ay'ın Dünya etrafında dönüşü ne kadar sürer?

2. Atomun çekirdeğini bulan bilim insanı kimdir?

2. Atomun çekirdeğini bulan bilim insanı kimdir?

3. İstiklal Marşı’nın bestecisi kimdir?

3. İstiklal Marşı’nın bestecisi kimdir?

4. Dünyanın en derin çukuru hangisidir?

4. Dünyanın en derin çukuru hangisidir?

5. Hangisi 20. yüzyılda icat edilmemiştir?

5. Hangisi 20. yüzyılda icat edilmemiştir?
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6. "Yüzüklerin Efendisi" serisinin yazarı kimdir?

6. "Yüzüklerin Efendisi" serisinin yazarı kimdir?

7. Hangi gezegen Güneş Sistemi’ndeki en büyük gezegendir?

7. Hangi gezegen Güneş Sistemi’ndeki en büyük gezegendir?

8. En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı kimdir?

8. En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı kimdir?

9. Hangi yiyecek asla eskimez?

9. Hangi yiyecek asla eskimez?

10. Futbol takımında, bir takımın kalecisi ne kadar süreyle topu elinde tutabilir?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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