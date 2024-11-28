Karma Genel Kültür Testi: Çözmeden Geçmeyin!
Karma Genel Kültür Testi: Çözmeden Geçmeyin!
Dünya tarihi, coğrafi keşifler, bilimsel buluşlar, sanat eserleri ve popüler kültür... Bu testte her alandan biraz bilgiye ihtiyaç duyacaksınız! Kolay sorularla başlayıp, zorlarla terleteceğimiz bir genel kültür yolculuğuna hazır olun. Bakalım, bilgi hazineniz ne kadar derin?
Haydi başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Ay'ın Dünya etrafında dönüşü ne kadar sürer?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Atomun çekirdeğini bulan bilim insanı kimdir?
3. İstiklal Marşı’nın bestecisi kimdir?
4. Dünyanın en derin çukuru hangisidir?
5. Hangisi 20. yüzyılda icat edilmemiştir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "Yüzüklerin Efendisi" serisinin yazarı kimdir?
7. Hangi gezegen Güneş Sistemi’ndeki en büyük gezegendir?
8. En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı kimdir?
9. Hangi yiyecek asla eskimez?
10. Futbol takımında, bir takımın kalecisi ne kadar süreyle topu elinde tutabilir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın