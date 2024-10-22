Yunan Mitolojisine Hakim misin? Test Et!
Yunan Mitolojisine Hakim misin? Test Et!
Yunan mitolojisi, dünya tarihinin en ilginç ve etkileyici hikayelerini barındıran bir hazinedir. Tanrılar, titanlar, kahramanlar ve destansı olaylarla dolu bu mitoloji hakkında ne kadar bilgi sahibisin?
Hazırsan, kendini test et!
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1. Olympos Dağı'nda yaşayan tanrıların başı kimdir?
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2. Yunan mitolojisinde savaş tanrısı kimdir?
3. Denizlerin tanrısı kimdir?
4. Zeus'un kız kardeşi ve aynı zamanda evlilik tanrıçası kimdir?
5. İkarus, hangi tanrının yapmış olduğu kanatlarla uçmaya çalışmıştır?
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6. Yeraltı dünyasının tanrısı kimdir?
7. Athena'nın doğumunda ne tür bir olay yaşanmıştır?
8. Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası kimdir?
9. Prometheus, tanrılardan çalıp insanlara neyi vermiştir?
10. Odyseus'un 10 yıllık yolculuğuna sebep olan savaş hangi şehre karşı yapılmıştır?
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11. Zeus ve Hera'nın kızı olup gençlik ve sağlık tanrıçası olan kimdir?
12. Olympos tanrılarının haberci tanrısı kimdir?
13. Yunan mitolojisinde ışık ve güneş tanrısı kimdir?
14. Yunan mitolojisinde 100 gözlü dev kimdir?
15. Pandora'nın Kutusu'ndan çıkan tek iyi şey neydi?
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