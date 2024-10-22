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Yunan Mitolojisine Hakim misin? Test Et!

Yunan Mitolojisine Hakim misin? Test Et!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 12:01

Yunan mitolojisi, dünya tarihinin en ilginç ve etkileyici hikayelerini barındıran bir hazinedir. Tanrılar, titanlar, kahramanlar ve destansı olaylarla dolu bu mitoloji hakkında ne kadar bilgi sahibisin?

Hazırsan, kendini test et!

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1. Olympos Dağı'nda yaşayan tanrıların başı kimdir?

1. Olympos Dağı'nda yaşayan tanrıların başı kimdir?

2. Yunan mitolojisinde savaş tanrısı kimdir?

2. Yunan mitolojisinde savaş tanrısı kimdir?

3. Denizlerin tanrısı kimdir?

4. Zeus'un kız kardeşi ve aynı zamanda evlilik tanrıçası kimdir?

4. Zeus'un kız kardeşi ve aynı zamanda evlilik tanrıçası kimdir?

5. İkarus, hangi tanrının yapmış olduğu kanatlarla uçmaya çalışmıştır?

5. İkarus, hangi tanrının yapmış olduğu kanatlarla uçmaya çalışmıştır?
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6. Yeraltı dünyasının tanrısı kimdir?

6. Yeraltı dünyasının tanrısı kimdir?

7. Athena'nın doğumunda ne tür bir olay yaşanmıştır?

7. Athena'nın doğumunda ne tür bir olay yaşanmıştır?

8. Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası kimdir?

8. Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası kimdir?

9. Prometheus, tanrılardan çalıp insanlara neyi vermiştir?

9. Prometheus, tanrılardan çalıp insanlara neyi vermiştir?

10. Odyseus'un 10 yıllık yolculuğuna sebep olan savaş hangi şehre karşı yapılmıştır?

10. Odyseus'un 10 yıllık yolculuğuna sebep olan savaş hangi şehre karşı yapılmıştır?
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11. Zeus ve Hera'nın kızı olup gençlik ve sağlık tanrıçası olan kimdir?

11. Zeus ve Hera'nın kızı olup gençlik ve sağlık tanrıçası olan kimdir?

12. Olympos tanrılarının haberci tanrısı kimdir?

12. Olympos tanrılarının haberci tanrısı kimdir?

13. Yunan mitolojisinde ışık ve güneş tanrısı kimdir?

13. Yunan mitolojisinde ışık ve güneş tanrısı kimdir?

14. Yunan mitolojisinde 100 gözlü dev kimdir?

14. Yunan mitolojisinde 100 gözlü dev kimdir?

15. Pandora'nın Kutusu'ndan çıkan tek iyi şey neydi?

15. Pandora'nın Kutusu'ndan çıkan tek iyi şey neydi?

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